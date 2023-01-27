快訊／蔣萬安今初六喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

▲蔣萬安27日喜獲三寶。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長蔣萬安今（27日）晚間透過臉書宣布，正式迎來了「三寶」；蔣萬安說，「願我們的五口之家能夠一生相持相守、相親相愛」。

蔣萬安發文後，不少政治人物留言道賀。民眾黨主席柯文哲表示，「恭喜蔣市長一家人，祝闔家平安、孩子健康成長」。立委王鴻薇說，「恭喜 市長！孩子健康！全家平安！」台北市議員鍾沛君打趣道，「市長身體力行催生！這麼可愛很有說服力」。

蔣萬安臉書全文如下：

跟大家分享一個好消息，在農曆新年的喜氣中，我們家正式迎來了「三寶」。

他是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3,531公克；在產房中，他用宏亮的哭聲，向世界宣佈了他的到來。

我想三寶是個體貼的孩子，原先我和舫亘規劃了剖腹生產，但三寶以自然產方式誕生，讓媽媽可以早點恢復身體。

生了第三胎，新手爸爸都成了熟手爸爸，不管是幫孩子換尿布、洗澡還是泡奶粉，都已經駕輕就熟。此刻最大心願，是希望三寶健康平安的長大，成為一個懂得探索人生一切美好、勇於追求夢想、開朗樂觀並且樂於幫助他人的善良男孩。

舫亘產後的精神還不錯，我要特別謝謝她，去年肚子裡懷著三寶為我四處奔波，今天又為我們的小家庭帶來第三個可愛孩子，願我們的五口之家能夠一生相持相守、相親相愛。