三胎都男生！蔣萬安被問有無秘訣　打趣答：我現在較想知道包生女

▲台北市長蔣萬安28日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長蔣萬安昨透過臉書宣布喜獲三寶，媒體今（28日）詢問蔣萬安，一連三胎都是男生，有無包生男生的秘訣？蔣萬安打趣說：「我現在比較想知道有沒有包生女的秘訣」。另外，蔣萬安也透露三寶名字尚未想好。

蔣萬安28日下午受訪時，媒體詢問三寶出生後，誰幫忙太太做月子，有沒有準備什麼好料給太太？蔣萬安說，太太後續會到月子中心，會再注意她的飲食，非常感謝醫師跟護理事團隊對太太跟孩子的照顧，由於太太石舫亘是以自然產方式生產，所以目前復原狀況非常好。

蔣萬安也說，三寶名字尚未想好，最主要是因為這個孩子很特別，去年疫情期間陪著太太四處奔波，參與了選舉、各種造勢場，希望好好跟太太選一個名字給這特別孩子。

對於民眾黨主席柯文哲等人留言祝賀一事，蔣萬安表示，謝謝柯文哲、台北市前副市長黃珊珊及多位立法院同事、好朋友的祝福，三寶未來一定可以健康快樂長大。

媒體再問，一連三胎都是男生，有無包生男生的秘訣？蔣萬安打趣說：「我現在比較想知道有沒有包生女的秘訣」。至於是否要拚第四胎，蔣萬安強調，先讓太太好好休息，三個孩子會讓彼此忙一陣子，當前最重要的就是太太身體盡快復原，也希望三寶受到很好的照顧。

媒體追問蔣萬安，有關生育津貼部分，先前曾說第三胎補助5萬，是否會回溯？如此自己也可以領。蔣萬安回應，生育補助部分他已指示相關局處，研擬第一胎從2萬提升到4萬、第二胎提升到4.5萬、第三胎5萬，正在盤點財源中。