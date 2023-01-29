女友嬌喊「過年愛愛要加錢」　他前戲做一半傻眼！結束真被收1.2萬

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人過年會包紅包給長輩或小孩，也會包給另一半。一名網友就說，這次本來想包6000元給女友，但沒想到2人想要愛愛的時候，對方突然要求加倍，還說「過年上班都有加班費」，讓他當場傻眼，不知道還要不要繼續走下去。不少人看到文章後，紛紛表示「快放生啊」。

原PO在Dcard發文表示，和女友在一起8個月了，平時到小吃店吃飯都是女方付，但如果吃到300元以上的餐廳通常都是他出錢，想要開房間或是買保險套的費用也都是他負責，「我對她在錢這部分比較沒那麼計較，畢竟是自己女朋友」。

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原PO表示，最近年假女友到他們家拜年吃飯，晚上回到房間後，2人就凍未條想要開戰。沒想到他前戲做到一半，女方突然說「要放進來的話，紅包錢要多一點唷」。他表示雖然本來就打算要包6000元，先前也有和對方說過，但聽到後仍有點錯愕，問「妳想要多少？」結果對方竟說「那就1萬2000元好了，因為過年上班都有加班費，所以愛愛也可以有吧」。

傻眼的是，2人床戰結束後，女友真的要收錢，還說可以用轉帳的方式，「你不用特地領錢包紅包，我很貼心吧」。原PO聽了之後更加不知所措，認為平時對女友很大方，未料對方卻在過年時獅子大開口，為此感到有些難過，「不確定能不能跟這個女生繼續走下去」。

不少網友看到後紛紛表示，「怎麼有種在賣的既視感」、「這個職業病有點重啊，兄弟回收別亂撿」、「請不要把援交妹幻想成女友好嗎？醒醒啊」、「你當下怎麼沒拒絕她？真想看她傻掉的臉」、「我一開始以為這是情趣開玩笑，沒想到還真有談到價錢和line pay」、「如果不是幻想文，而是真女友的話，認真給你建議就是分手，做愛是兩人彼此相願，沒有人這樣給錢的」、「這是把你當ATM吧…快逃」、「她是在跟你開玩笑嗎？如果是真的請放生」。