阿伯搭高鐵逼嫩妹讓座！遭拒氣炸喊：年輕人站一下會死？

▲搭乘高鐵十分方便，不過如果沒有買到座票，就要整趟旅途都站著。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

如果有人在列車上要求讓位，你會怎麼做？一名男子日前搭乘高鐵時，因為沒有買到對號車票，於是開口要求年輕女乘客讓位，豈料對方一點也不懂得敬老尊賢，氣得他痛罵「年輕人站一下會死嗎」，離奇的貼文曝光後，男子慘遭網友酸爆。

這名男子在「嘉義綠豆大小事」指控，他今年55歲、腿腳不方便，近日想搭乘高鐵，現場卻買不到座票，於是打算上車後再尋找空位，如果有位子就坐下休息。

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男子上車以後，發現車廂裡滿滿都是人，於是開口要求其中一名年輕女子讓座，好讓他可以安心休息。豈料要求提出後，女乘客開口拒絕，更是直言「這位子是我買的，為什麼要給你坐」。

▼阿伯逼女乘客讓座遭拒，氣得痛罵「年輕人站一下會死嗎」。（示意圖／記者林敬旻攝）



男子聽完以後氣得痛罵，「敬老尊賢你不懂嗎」，明明大家付的錢都一樣，憑什麼說買了位置，「年輕人站一下會死嗎？」

貼文曝光後，男子慘遭網友一面倒轟爆，不少人留言嗆聲，「你是來開玩笑的嗎」、「你再站也站沒多久了，再站一下會死」、「道德綁架，倚老賣老」、「行動不便可請高鐵工作人員協助」、「你最好給我站三個小時」、「你都知道沒座位只剩站位，還不考慮自己腿腳不方便硬買票，誰有讓你的必要？讓你坐是好心，不讓你是應該！不要道德綁架！」

對此，男子則不甘示弱回應，他並非沒錢買座票，況且他的年紀從目視來看，已經比對方大了約2倍，為何年輕人不懂得尊重長輩，「重點是她不要就說不要就好了，幹嘛那個態度？」