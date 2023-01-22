妹子喊下面癢癢！下秒聽見「噗滋噗滋」　她狂嘔：飄出難聞海鮮味

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》已在台灣正式上映，吸引許多影迷前去重溫兒時回憶。一名女網友近日就到電影院欣賞，沒想到隔壁的情侶卻不停發出聲音，甚至做出不雅行為，讓她相當傻眼，表示「空氣瀰漫一股很難聞的海鮮味」，電影結束後更忍不住跑到廁所狂吐。

原PO在Dcard發文表示，近日到電影院看《灌籃高手》，因為當時時間比較晚，所以是在小廳播放，影迷也比較少。但觀看期間她一直被右手邊的情侶干擾，雖然中間隔了一個空位，不過還是能聽到女生一直抱怨，說「好無聊喔 ～～我想回家」，男生則回應「誰叫妳都不先做功課瞭解劇情」，結果女生還在撒嬌說「人家想玩啦，下面癢癢」。

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原PO聽到對話當場傻眼，差點把口中的可樂噴出來，接著就隱約聽到震動的聲音，餘光還瞄到女生的腿一直在扭動。她盡力將注意力都放回電影上，但隨後又聽到「噗滋噗滋」的聲音，才發現男生在幫女生解決生理需求，「最後男生手伸出來時，空氣瀰漫一股很難聞的海鮮味」，讓她十分崩潰，電影結束後還跑到廁所狂吐，好奇「有人也是那天的苦主嗎？」

文章曝光後，網友紛紛留言表示「為什麼要這樣打壞其他觀眾的興致，那對情侶真的有夠瞎、好噁心」、「拍拍原po，感覺下一個坐到她位子的好可憐」、「我是真的很懶得看電影，不然真的很希望哪天遇到這種，然後在電影院扁他」、「怎麼能這麼不要臉」、「應該當場說一句『矮額好臭喔』，保證他們無地自容」、「你沒有大聲喊，『奇怪了，電影院怎麼會有海鮮味？』我要去投訴」。