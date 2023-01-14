哥哥剛交女友「每天回家啪啪」！　母單弟聽床戰聲：會不會太殘忍

▲哥哥帶女友回家愛愛。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶感情甜蜜，難免會想要有肌膚之親。一名網友抱怨，自己是母胎單身，至今沒有交過女朋友，但哥哥近來幾乎天天都把女友帶回家嘿咻，且每次歡愛聲音都非常大，讓他無法睡一個好覺，崩潰地說「會不會太殘忍了一點？」文章曝光後掀起討論。

原PO在網路論壇「zuvio」發文表示，哥哥最近交了一個女朋友，幾乎天天都帶回家裡，但自從「我哥帶他女友回來的第一天起，我就再也沒有睡好過」，因為2人總在房間裡面嘿咻，聲音非常大聲，「我不知道我哥清不清楚我家隔音其實沒有很好這件事，我很想要提醒他，但又覺得這種事超難開口的」。

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原PO也說，每次聽到哥哥和女友愛愛的聲音都覺得很痛苦，因為他至今都沒有交過女友，「會不會太殘忍了一點？」他也說爸媽房間就在哥哥房間隔壁，不知道是否也有聽到，「這種事情真的是太害羞了，尤其是對我這種母胎單身來說，只有在影片裡面看過的東西，突然現在每天都聽得到，真的讓人很害羞欸」。

有網友看到後就開玩笑說，「錄音起來，然後設定鬧鐘鈴聲，你哥朋友來時也放」、「恐怖片開最大聲，同步」、「在房門外放大悲咒， 淨化洗滌他們的心靈」，也有人建議「這也太尷尬，你如果不敢當面開口，就傳個訊息提醒他說隔音不好、注意一下，這樣就好」、「能善意的溝通是好的」。