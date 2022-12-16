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第一次洗鴛鴦浴！他憋不住「1反應」超尷尬　女友嗨翻：明天還要哦

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間總希望有更多的親密接觸，鴛鴦浴更能增進彼此感情。一名網友透露，近日女友突然邀請他一起洗澡，起初覺得相當期待，但一進去才發現超級尷尬，因為下體全程都維持「升旗」狀態，沒想到女友卻覺得很可愛，還邀請他隔天要再來一回。文章曝光後隨即掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，和女友交往一段時間了，之前都沒有太親密的接觸，僅進展到親親抱抱而已，但沒想到最近女友突然問他要不要一起洗澡，讓他覺得相當期待。不過他走進浴室才發現很尷尬，手都不知道該放哪裡，也不敢碰到對方的身體，而且因為蓮蓬頭只有1個，2個人完全不夠用，常常覺得很冷，「但這都不是最尷尬的，重點是我不爭氣地從頭硬到尾」。

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未料2人洗完澡之後，女友竟直接問「你剛剛是不是一直勃起」，由於對方平時個性比較保守，因此原PO覺得很震驚，問說「你怎麼發現了？」對方忍不住笑說「很明顯好不好」，他才坦承因為是第一次，所以沒辦法控制自己的反應，沒想到對方卻覺得很可愛，還說「明天還要一起洗哦」。

不少網友看到後紛紛表示，「再過幾次就會覺得還是自己洗最舒服」、「這麼冷的天誰還跟女友一起洗？蓮蓬頭的熱水我自己用都不夠了」、「我都叫男友幫我搓泡泡，多看幾次就習慣了」、「互相搓背啊！順便愛撫一下就不尷尬了」、「女生都主動這樣邀請你了，把握機會，不然很快下一位」、「是不是剛在一起不久，洗個澡能硬那麼久，等在一起幾年後，看到都無感了」、「原來是兩小無猜啊！沒事沒事，多洗幾次就有經驗了啦」。

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