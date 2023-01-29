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大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

▲▼上午國道發生事故造成壅塞。（圖／高公局）

▲11時26分於國3北向108.6公里處發生1輛大貨車起火事故。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假最後一天，國道路況大致順暢，目前國道五號北向路段車速也可達60公里以上。交通部高公局表示，下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等，上述路段均可能塞至18時左右。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，預估今日交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

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今日上午10時28分於國3北向191.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，於10時45分排除；10時44分於國1南向新營交流道出口處發生1輛砂石車及1輛小客車追撞事故，占用減速車道，於11時13分排除；11時26分於國3北向108.6公里處發生1輛大貨車起火事故，占用路肩車道；均對國道行車產生干擾。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲▼上午國道發生事故造成壅塞。（圖／高公局）

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