開工小確幸來了！超商咖啡優惠「買8送8」　1萬杯美式免費送

▲為了替上班族振奮精神，超商祭出開工優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

連續假期即將結束，明（30）日迎來開工，四大超商也祭出「開工優惠」為上班族振奮精神！7-11門市除了有指定飲品「第2杯半價」，APP行動隨時取更推出美式咖啡「買8送8」、拿鐵「買5送2」。萊爾富也與國泰世華銀行合作，只要上午到ATM完成跨行提款或存款，限量送出1萬杯大杯美式。而OKmart也有象徵六六大順的咖啡同品項「買6送6」活動。

●7-ELEVEN

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7-ELEVEN為了應援開工，即日起至2月7日推出CITY系列指定飲品大杯以上任選「第2杯半價」；此外即日起至2月6日，在OPEN POINT APP 行動隨時取推出CITY CAFE濃萃美式咖啡「買8送8」、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡「買5送2」。另有CITY系列飲品168元優惠，包括皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、脆酷摩卡咖啡，任選4杯開工優惠特價168元。

▲7-11 祭出開工咖啡、補品優惠。（圖／業者提供）

而針對開工後的護氣補給、塑身輕暢、宅家保健等三大需求，2月14日前限時推出16大品牌優惠，最低折扣可享「買1送1、第2件10元」優惠，為上班族應援補給。

●全家

全家即日起至明（30）日使用全盈+PAY支付就可享Let’s Café經典美式特大杯、經典拿鐵特大杯「買1送1」優惠。

▲全家超商使用全盈+PAY支付，就享咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

另外即日起至2月28日，購買指定商品滿200元即贈「開工好運刮刮卡」，包含肯德基、必勝客、東南旅遊等優惠，其中全家專屬優惠包含Let’s Café特濃美式/拿鐵、茗京萃紫蘇飲、FMC小分子氣泡水、古早味紅茶、四季春茶，都有「買1送1」優惠，還有機會刮中20、100元，最高2023元的全家購物金，適合新年試手氣！

●萊爾富

萊爾富攜手國泰世華銀行，在30日開工當天送出限量「1萬杯大杯美式咖啡」，民眾只要於上午8時起至萊爾富門市的國泰世華ATM，完成跨行提款或存款任一筆交易，就送1杯大杯美式咖啡兌換券，兌換期限至2月15日。

▲萊爾富與國泰世華合作，完成提款就送美式咖啡兌換券，限量1萬杯。（圖／業者提供）



而為民眾提振開工精神，1月30日～2月1日推出限時3天的Hi Café系列指定組合優惠活動，其中原價45元的大杯美式、原價55元的大杯拿鐵等夯品，2杯同品項限時優惠價60元，最多直接現省50元，等於直接打5.5折。另有風味飲品大杯炭焙鐵觀音拿鐵，2杯優惠價也只要70元。同時也有多款提神飲品、零食推出5折起優惠。

▲萊爾富開工祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

●OKmart

OKmart將於1月30日推出象徵「六六大順」開工日限定優惠，大杯莊園級美式／拿鐵，包含濃厚美式/拿鐵，同品項「買6送6」；此外OKmart專屬APP的OKmall，也同步推出「開工好夥伴」主題，購買大杯莊園級美式／拿鐵，同樣享同品項「買6杯送6杯」，再送666點OK Point。

▲OKmart在1月30日祭出「買6送6」。（圖／業者提供）