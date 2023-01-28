肯德基、必勝客「買1送1」！速食開工優惠快筆記

▲肯德基等速食業者祭出開工優惠，幫上班族振奮精神。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為了幫消費者在開工打氣，肯德基祭出「開工優惠買1送1」，5大人氣點心像是4塊上校雞塊、香酥脆薯等都在內；必勝客也有4大超值優惠，像是外送小比薩買1送1、外帶單點比薩48折起、大比薩買1送3等；另外摩斯漢堡在開工後也有三波早餐與點心優惠！

▲肯德基針對辦公室多人團購，推出「XL超豪肯！買多送多」優惠。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基為了振奮開工心情，1/30-2/4連續6天，推出5大人氣夯品「買1送1」，包含最受喜愛的香酥脆薯(小)、四塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)、草苺起司冰淇淋大福，都有買1送1超殺優惠。

▲肯德基5大人氣夯品「買1送1」。（圖／業者提供）

另外還針對多人團購，推出「XL超豪肯！買多送多」優惠，只要購買指定品項及數量，就豪邁送出「吮指嫩雞XL超豪肯餐」、「上校雞塊分享盒(20入)」、人氣「8塊上校雞塊」，優惠活動從1/30開跑至4/30，多款熱銷明星XL超豪肯餐任挑，最低售價只要196元起，揪越多人、享受越多優惠。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡為迎接開工，祭出三波早餐與點心優惠，首波1/30～2/12，日式胡麻豬排福堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。第二波2/13～2/28，元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。

▲▼開工開學後，MOS祭出朝食與點心優惠。（圖／摩斯提供）

喜歡輕食的消費者也可以選擇點心優惠組，1/30～2/28，椪糖雲朵拿鐵咖啡及小份黃金夯地瓜，優惠價99元；椪糖雲朵拿鐵咖啡及乳酪卡士達米派1份，優惠價99元，在MOS Order App「安心取溫馨送」購買更優惠。

另外，即日起到1/31，凡消費者到店即可以優惠價88元購買「可頌鯛魚燒+大杯冰紅茶」，也能從MOS Order App「安心取溫馨送」購買「過年吃甜 年年有魚」優惠組合，搭配兔年摩斯卡更划算。

●麥當勞

麥當勞即日起至1/31 也祭出「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「23Jan」，即可享有「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲必勝客在開工1/30起推出「超值必勝嗑」4大超值優惠。（圖／業者提供）

●必勝客

必勝客在開工1/30起推出「超值必勝嗑」4大超值優惠，陪消費者對抗開工症候群！優貨包括「外送小比薩買1送1」、「外帶單點比薩48折起」、「大比薩買1送3」、Pasta Hut「個人餐加$1多1件」等，無論是開工聚餐、加班後犒賞自己都適合。

●外送速食優惠

而外送平台foodpanda也在開工時，祭出多重人氣速食優惠碼。2/8~2/28 訂購肯德基滿320元，輸入優惠碼【餓就肯隻雞】現折80元。2/3~2/28 訂購必勝客海鮮個人比薩，享買1送1優惠，免輸入優惠碼。2/3~2/28 訂購 Pasta Hut滿 200 元，輸入優惠碼【pastahut50】現折50元。而即日起至2/13，訂購漢堡王指定套餐「吉祥雙喜糖醋魚套餐」，輸入優惠碼【魚額堡滿】享7折，整筆訂單滿299元再享疊加9折優惠，最高折抵60元。

▲外送平台foodpanda也祭出多項人氣速食優惠碼。（圖／業者提供）