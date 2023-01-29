4大超商「開工咖啡優惠」快看！美式、拿鐵通通買1送1

▲4大超商推出開工咖啡優惠。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

春節連假結束了別難過，趕快喝杯咖啡加油打氣！4大超商就祭出「開工咖啡優惠」，民眾最愛的美式、拿鐵通通下殺買1送1，另外還有各式咖啡飲品組合價168元、買8送8等優惠，趕快把握機會省荷包喝咖啡。

●7-11



7-11門市自即日起至2月7日止，CITY系列大杯以上任選第2杯半價(以五捨六入，價低者折)，含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡(CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外)。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取自即日起至2月6日止，CITY CAFE濃萃美式咖啡每日限量買8送8、CITY CAFE濃萃拿鐵每日限量買5送2、CITY CAFE風味系列指定冰飲任選4杯168元（品項含皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡）、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選3杯168元、CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡任選3杯168元

●全家

全家自即日起至1月30日止，凡使用全盈+PAY支付，可享特大杯Let’s Café經典美式、特大杯經典拿鐵買1送1。

●萊爾富

萊爾富門市自1月30日止至2月1日止，原價45元的大杯美式或原價55元的大杯拿鐵等夯品，買2杯同品項只要60元，而風味飲品如大杯冰／熱炭焙鐵觀音拿鐵，2杯優惠價也只要70元。

▲萊爾富推出咖啡組合價，喝2杯美式只要60元。



●OKmart

OKmart門市於1月30日祭出開工限定優惠，有「大杯莊園級美式／拿鐵、濃厚美式／拿鐵享同品項買6送6」，並加碼於雲端OK mall同步推出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買6送6」，再送666點OK Point。