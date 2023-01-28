陳菊推薦史哲接文化部長　黃揚明痛批「亂政」：視憲政邏輯於無物

▲高雄市副市長史哲。（圖／記者吳世龍攝）

記者詹宜庭／台北報導

外傳行政院長陳建仁組閣後，監察院長陳菊、副總統賴清德都推薦高雄市副市長史哲出任文化部長。對此，資深媒體人黃揚明表示，監察院長推薦人選入閣，根本是視憲政邏輯於無物，等於昭告天下「這部長是我監察院長的人，誰敢動？」痛批陳菊「亂政！莫此為甚。」

黃揚明28日透過臉書發文表示，監察院的職責是監督行政權，行政部門施政受監察院「監督」。陳菊上任監察院長後，早讓監察院形同虛設的「不必去查院」，將許多行政違失視若無睹、輕輕放下。

對於外傳陳菊、賴清德都推薦史哲出任文化部長，黃揚明痛批，監察院長推薦人選入閣，簡直是視憲政邏輯於無物，等於昭告天下「這部長是我監察院長的人，誰敢動？」痛批陳菊「亂政！莫此為甚。」

陳建仁昨晚透過臉書公布首波19名新內閣閣員名單，包括副閣揆鄭文燦、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文、經濟部長王美花、勞動部長許銘春；政委部分則是8位全數留任，並增加一名，由文化部長李永得轉任。

不過，現在也傳出，李永得轉任政委後會由史哲接掌文化部長一職，陳建仁下午將約詢史哲出任新職的意願與想法。