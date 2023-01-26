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過年大魚大肉吃超爽！烹煮前注意正確清洗方式吃得更健康

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲平時烹煮食材前，清洗過程其實也會影響食物的營養價值跟風味。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

過年美食當前先吃再說，但你有想過在食材們變成美味佳肴之前，應該被怎樣對待才是正確的嗎？不少煮夫煮婦相當注重衛生，食材一買回家第一件事就是清洗乾淨，但其實有些食材、蔬菜和水果洗過反而可能出現問題，國外網站《bright side》就列舉出9樣常見食材，快來看看哪些是應該要清洗、哪些其實最好不要。

這五種食材可免洗

1、雞蛋

不論是盒裝還是散裝的雞蛋，買回來如果還沒有要煮，那就不要清洗，因為未洗過的雞蛋可以在室溫下保存數週，在烹飪前再清洗雞蛋，如果雞蛋被洗過卻還沒有要煮，那就必須放進冰箱保存。

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、生肉

從傳統攤商或是超市買來的肉類，其實沒有大家想得這麼髒，家禽、豬肉和牛肉在生產包裝過程中通常已經過清洗。另外，在流理槽清洗生肉，反而可能讓生肉表面的細菌隨著流水污染到其他食材和槽體，若是沒有徹底煮熟，細菌可能就這樣默默跑到飯菜裡。

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、洋蔥

像是洋蔥或大蒜表面包覆了一層皮，內層其實足夠乾淨可以不用洗。不過如果表層有髒污的話，可以清水快速沖洗一下。

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、蘑菇

蘑菇在烹飪前不應該清洗，因為碰水太多，蘑菇的香氣會跟著散去。所以如果蘑菇上有髒污可用乾布擦去，或直接切除。

5、米

很多人認為在煮飯之前應該先把米洗乾淨，直到洗米水變乾淨清透；但其實這樣會把米上對人體有益的天然澱粉也洗掉。因此科學家想出一個既能去污又能保留健康成分的方法，那就是米放入沸水中，5分鐘後倒掉水，再加入清水將米煮熟。

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

這四樣食材記得洗

1、青菜

蔬菜清洗有步驟，首先以清水洗去可見髒污，第二步將青菜浸泡在水中，等待附著的沙子沉澱；如果想要洗得更乾淨，浸泡時可在水中加入醋或蘇打水。

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、堅果

帶殼的堅果類其實是需要清洗，因為為了保存堅果，通常會將其存放在袋子中，並撒上防黴的特殊化學物質。

3、貝類

即使是買冷凍或真空包裝的貝類也應該要用清水洗過，因為上面可能不只有病毒、細菌，還有可能殘留貝殼碎片，不小心吃到可是會刮傷嘴巴或牙齒。

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、罐頭

罐頭裸露存放於倉庫中，上面可能有髒污和灰塵，因此打開前要先清洗過。另外像是罐頭豌豆或玉米在烹飪前也要先沖洗，可以洗去過多的鹽分和澱粉，以及幫助去除鐵的味道。

▲▼過年,春節,食材,清洗,2023年菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

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