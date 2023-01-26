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過年家門車庫遭「停車堵死」　內行人見照片一關鍵嘆：自認倒楣吧

▲國內疫情加劇升至第三級警戒，戶外、開車兩人以上需全程戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲有住戶在過年期間發現，住家車庫大門遭陌生車輛停放，打車主電話找不到人，報警也沒有用。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣地狹人稠，加上民眾用車需求量大，導致許多地區停車位相當難找，進而引起不少停車糾紛。一名網友投訴，過年期間，鄰居家的車庫門口突然停了一輛陌生轎車，導致鄰居家的車子完全卡死，不論打車主電話或報警都沒有用，讓他好奇「各位會怎麼辦？」

▲▼過年門口被停車堵路！自家車出不去怎麼辦？　網指這點嘆：只好吞了。（圖／翻攝自批踢踢）

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▲住戶車庫大門遭陌生車輛停放，導致車庫的車子無法進出。（圖／翻攝自批踢踢）

原PO在批踢踢表示，春節過年期間，鄰居家門口突然停了一輛陌生轎車，雖然車上有留下電話號碼，但打過去卻轉語音信箱，報警了也沒有用（因為地上沒劃設紅線），他因此求助「鄰居車子出不去，各位該怎麼辦」。

照片中可以看見，車庫外並無劃設黃紅線，原本疑似有放置交通錐，告示此地是車庫出入口，但卻被轎車車主無視。

▲▼過年門口被停車堵路！自家車出不去怎麼辦？　網指這點嘆：只好吞了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼過年門口被停車堵路！自家車出不去怎麼辦？　網指這點嘆：只好吞了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有網友說，「這種的，請叉車也沒人敢接，到時候連帶被告」、「千萬不要往玻璃砸雞蛋，不然會油油的很難清」、「沒劃線，大家當然都能停」、「鄉下日常」、「感同身受，遇到真的會很幹，一家出門吃飯還要坐計程車」。

也有許多內行人指出，「沒畫紅線只能乖乖吞了」、「怕被停，當初就要畫紅線啊」、「沒畫紅線無解」、「人可以進出，不算妨礙通行吧，只能吞了」、「沒紅線，警察來了也無法拖吊，自認倒楣吧」、「說真的，劃紅線起碼可以違停拖吊，該做的別省事，不然只是害到自己」。

其實過往也曾發生類似的事件。一名屋主2016年曾在臉書投訴，他某日準備開車出門上班時，發現1樓車庫外被停了一輛轎車，導致車子完全出不去，決定報警，不料警方到場勘查後，稱車庫前並未畫設紅黃線，別人停車並無違法情況，無奈只能再麻煩警察，找出轎車車主到場協調。

民眾將住家1樓當成車庫使用，並在鐵門寫上「車庫禁止停車」，事實上並不具備法律效益。台北市交通大隊曾表示，若門外有設停格位，或未畫紅黃線，一般民眾仍可自由停車，車庫主人沒有權力趕人，若民眾私自拿物品佔位置，更可能違反《道交條例》和《廢棄物清理法》。

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