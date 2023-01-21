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新年希望實現前先停看聽！超準心測告訴你當下該重視的內在關鍵

▲▼過年,春節,心理測驗,2023開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過年興致勃勃設想許多未來目標，但很可能忽視了眼下需要珍惜的事，透過心測找出它。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新年來臨讓人充滿希望，向前看的同時也制定了許多想要達成的目標，不過其實這時候也很需要稍微停下來，審視當下容易被忽略，但其實非常寶貴且需要珍惜的事物，到底什麼是對你而言很重要卻不自覺忽視的呢？從日本網站《an.an》的人氣心理測驗一窺究竟吧！

Q：以下被爐中，哪一個是你最想窩在裡面取暖的呢？

▲▼過年,春節,心理測驗,2023開運。（圖/翻攝自日本網站anan）

A：藍色被爐
B：粉色被爐
C：綠色被爐
D：紅色被爐

選擇「藍色被爐」的你：適度休息放鬆一下

你一直都非常努力應對所有人事物，甚至是會過度努力，因此很有可能在不知不覺中持續累積疲勞感。請重新檢視一下現在的生活，並且為自己爭取多一點重新振作精神的時間，同時要記得，就算再努力也不要忘記休息。你最該珍惜的是自己的身心健康狀態。

選擇「粉色被爐」的你：不必笑也會有人愛

你好像是那種會一直保持微笑的人，雖然笑對健康和人際關係都有積極的幫助；但是，過份想要強調親切的笑容，甚至是露出假笑，有可能適得其反，也讓自己產生被拘束、身不由己的壓力。其實不笑也沒關係，周圍的人還是會因為你的個性而喜歡你。你最該珍惜的是你自己的真實心情。

選擇「綠色被爐」的你：勇敢嘗試挑戰自己

你最討厭被逼著做自己不想做的事情。話說如此，也有可能從一開始斷定自己不喜歡或是做不到的事，其實在真正開始做之後想法有了改變，如果可以試著給自己一次機會挑戰看看的話，或許會發生出乎你意料之外有趣的部分。你最該珍惜的是認為自己做得到的那份信念。

選擇「紅色被爐」的你：不要偽裝堅強生活

你的性格是即使遇到很辛苦的狀況，再累也不會表現出來。但是，老是在痛苦時催眠自己「不哭不哭沒有問題」這樣做只會讓壓力愈來愈大。不隨意抱怨固然很堅強，不過有時依靠別人、撒嬌討拍也很好，哭了也沒關係。你最該珍惜的是願意體諒脆弱自己的那顆心。

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