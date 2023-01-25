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過年走春「哪個縣市是旅遊沙漠？」　鄉民點名4縣市！下秒被打臉

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲春節連假不少民眾返鄉出遊。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

今年農曆春節假期長達10天，上班族無不引頸期盼，安排全家出遊、朋友聚餐或是宅在家耍廢，呈現百百種的放鬆姿態，就有網友拋問，全台有很多旅遊的景點，不過有哪些縣市是「旅遊沙漠」？貼文一出，許多網友點名「苗栗」，不過下秒卻被網友打臉「都不出門的嗎？」

原PO在PTT發文，「現在公認的『旅遊沙漠』是哪縣市？」今（25）日是大年初四，年假剩下4天，如果要外出旅遊，想避開景點少又無聊的縣市，因此想問問大家，「國內旅遊都不去哪個縣市呢？」

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貼文一出，許多人點名新竹，「新竹爆鳥的」、「彰化至少食物不錯，新竹只能吃麥當勞」、「看來桃竹制霸了」、「新竹啊，10幾年景點沒變，新的也不配叫景點」、「新竹，我沒事跑去新竹逛巨城幹嘛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友點名桃園、新竹、雲林。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友提到桃園、雲林、苗栗，「桃竹苗不相上下」、「桃竹苗三劍客」、「桃園笑而不語，扣掉大溪、鶯歌、石門、拉拉山就沒了」、「彰雲就一陣荒涼感」、「雲林吧？除了劍湖山之外，不知道還有什麼知名景點」、「雲林，真的不知道去那邊玩什麼」。

其中，不少網友提到苗栗，就有網友打臉，「苗栗假日很多觀光客」、「苗栗一堆知名步道跟露營區，住宿也是最快滿的」、「苗栗草苺此時此刻就是塞爆」、「講苗栗的假日都不出門的吧」、「講苗栗的應該不少為講而講吧」、「苗栗要景觀有景觀，要老街有老街，要溫泉也有溫泉，還有草莓季，野溪、司馬庫斯」。

▼新竹Big City遠東巨城購物中心。（圖／資料照）

▲新竹巨城威秀影城有「摸腿之狼」出沒。（圖／資料照）

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