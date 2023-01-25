過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴





▲過年回家圍爐，最怕遇到親戚問東問西。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

每當農曆新年到來，大家不免俗會和親戚長輩齊聚一堂聊天，除了寒暄交流近況，當然免不了得面對各式各樣的「言語關愛」，一名人妻表示，這次過年回婆家，免不了被親戚們機關槍式轟炸詢問，被問到工作、生小孩等等問題，她直接直球對決，讓親戚們立刻閉嘴，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard上發文「婆家親戚狂催我生，我這樣讓他閉嘴」，每年過年回婆家，意料之中的又被親戚機關槍式轟炸一遍，不過都靠著她的高EQ及幽默化解了，於是跟大家分享自己的回話方式。她總結，「非常直截了當的回應＋凡事都把老公拖下水就對了」。

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親戚：結婚好一陣子了捏，怎麼還不生。

原PO：因為我跟老公賺得不夠，怕養不起啦。

親戚：怎麼會養不起！聽XX說一個月可以賺很多欸。

原PO：喔因為我們兩個都很愛買東西，買一買錢就沒了。

親戚：哎唷這麼會買喔...做老婆的要知道存錢、持家。

原PO：我也想存啦，但我老公就說錢賺了就是要給我花，所以一直買一堆東西送我我也沒辦法。

（親戚沈默）

親戚：阿那妳咧，在哪工作啊一個月能賺多少？

原PO：阿姨我的工作你不熟悉啦，啊一個月賺的跟我老公差不多

（親戚沈默）

親戚：哎唷你們還是要趁年輕趕快生啦。

原PO：就是因為年輕，所以我還有七年才會當高齡產婦，不急喔。

（親戚沈默）

親戚：阿賀啦賀啦

▲面對親戚催生，原PO有一套應對方式。（示意圖／Unsplash）

貼文一出，掀起網友討論，「好讚好愛，我也是自從發現，直球對決可以讓他們閉嘴後就都這樣子，黑掉就算了」、「不知道在哪裡看到有人回『幹嘛對我們的床事感興趣，不要逼我們做愛好嗎？』好好笑」、「我都回我們今晚會再繼續努力，這樣回基本上就夠尷尬了」。