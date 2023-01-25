　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

▲過年回家圍爐，最怕遇到親戚問東問西。（圖／CFP）

▲過年回家圍爐，最怕遇到親戚問東問西。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

每當農曆新年到來，大家不免俗會和親戚長輩齊聚一堂聊天，除了寒暄交流近況，當然免不了得面對各式各樣的「言語關愛」，一名人妻表示，這次過年回婆家，免不了被親戚們機關槍式轟炸詢問，被問到工作、生小孩等等問題，她直接直球對決，讓親戚們立刻閉嘴，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard上發文「婆家親戚狂催我生，我這樣讓他閉嘴」，每年過年回婆家，意料之中的又被親戚機關槍式轟炸一遍，不過都靠著她的高EQ及幽默化解了，於是跟大家分享自己的回話方式。她總結，「非常直截了當的回應＋凡事都把老公拖下水就對了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

親戚：結婚好一陣子了捏，怎麼還不生。
原PO：因為我跟老公賺得不夠，怕養不起啦。
親戚：怎麼會養不起！聽XX說一個月可以賺很多欸。
原PO：喔因為我們兩個都很愛買東西，買一買錢就沒了。
親戚：哎唷這麼會買喔...做老婆的要知道存錢、持家。
原PO：我也想存啦，但我老公就說錢賺了就是要給我花，所以一直買一堆東西送我我也沒辦法。
（親戚沈默）

親戚：阿那妳咧，在哪工作啊一個月能賺多少？
原PO：阿姨我的工作你不熟悉啦，啊一個月賺的跟我老公差不多
（親戚沈默）

親戚：哎唷你們還是要趁年輕趕快生啦。
原PO：就是因為年輕，所以我還有七年才會當高齡產婦，不急喔。
（親戚沈默）
親戚：阿賀啦賀啦

▲▼營養師教過年吃不胖秘技。（圖／Unsplash）

▲面對親戚催生，原PO有一套應對方式。（示意圖／Unsplash）

貼文一出，掀起網友討論，「好讚好愛，我也是自從發現，直球對決可以讓他們閉嘴後就都這樣子，黑掉就算了」、「不知道在哪裡看到有人回『幹嘛對我們的床事感興趣，不要逼我們做愛好嗎？』好好笑」、「我都回我們今晚會再繼續努力，這樣回基本上就夠尷尬了」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要1000元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」：真好吃　直播秒GG
13款刮刮樂攻略！　「賺錢、回本率」一圖看懂
保時捷970頭一偏…撞爛「路上頭等艙」！　車主怒了
快訊／全聯開出200萬發票！　買泡麵、礦泉水就中
獨／春節10天假！　泌尿醫曝詭異情況
「中獎率100%」他花2萬5買整本！　刮完崩潰
快訊／7-11開出3張千萬發票！　中獎名單一次看
塞車尿急！千萬別用寶特瓶　內行「推爆1神物」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

獨／春節爽放10天假！泌尿醫見詭異情況　曝：「求硬漢」變多了

「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

健康過好年！春節假期疫苗接種不中斷　桃園醫療服務不打烊

苗栗25年元宵傳統「火旁龍」1／27登場　熱鬧節慶燈飾亮到228

發600元紅包給3孩！被嗆「你好意思耶」他急道歉...下秒1舉動超爽

失智長輩有福！學者打造專屬「夢想存錢筒」　減緩病症進程

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

獨／春節爽放10天假！泌尿醫見詭異情況　曝：「求硬漢」變多了

「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

健康過好年！春節假期疫苗接種不中斷　桃園醫療服務不打烊

苗栗25年元宵傳統「火旁龍」1／27登場　熱鬧節慶燈飾亮到228

發600元紅包給3孩！被嗆「你好意思耶」他急道歉...下秒1舉動超爽

失智長輩有福！學者打造專屬「夢想存錢筒」　減緩病症進程

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

陸官方出手清網立425筆關鍵字標籤！　共標記12平台25萬則謠言

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

哈爾濱-25.7度破紀錄…機艙門凍住「行李拿不出」　客呆坐等解凍

「台北蛋黃區」超方便他卻不愛　逆風3理由！兩派吵翻了

遭瘋傳是「白狼」女兒！陸網湧劉樂妍直播…急發聲澄清：我也希望

平均地權通過「青埔恐崩盤」！一票人卻看漲　原因曝光

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

過年大吃不忌口！醫點名1族群：小心「難瘦」還月經失調

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

生活熱門新聞

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　本人回應了

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

更多熱門

相關新聞

大陸遊客春節兩天衝澳門6.7萬人次 去香港僅2.5萬人次

大陸遊客春節兩天衝澳門6.7萬人次 去香港僅2.5萬人次

隨中港澳三地放寬防疫措施，今個農曆新年終於可外出遊玩，澳門迎來新春旅遊旺季，年初一（22日）及年初二（23日）共錄得逾12萬入境旅客，當中約6.7萬人次為內地（大陸，下同）旅客。反觀與內地僅局部通關、仍須核酸檢測陰性結果的香港，該兩天只有不足2.5萬內地客入境，即澳門內地客量比香港多近1.7倍。

寒假失去靈魂　汪被摸醒眼神死

寒假失去靈魂　汪被摸醒眼神死

33歲單身男回鄉過年超窘 6外甥拜年圍喊「不要紅包要舅媽」

33歲單身男回鄉過年超窘 6外甥拜年圍喊「不要紅包要舅媽」

送女友4萬紅包當驚喜　男沒錢給父母紅包

送女友4萬紅包當驚喜　男沒錢給父母紅包

左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

關鍵字：

親戚問話過年春節長輩Dcard催生

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面