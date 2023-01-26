陸乘聯會預估：今年新能源車銷量850萬輛　滲透率將達36%

▲大陸新能源車市場龐大。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸乘聯會近日發布2022年12月份大陸乘用車市場分析，數據顯示，12月乘用車市場零售達到219.3萬輛，同比增長2.4%，環比增長31.2%；1至12月乘用車市場零售達到2082萬輛，累計同比增長1.6%。同時，乘聯會專家團隊也預測，2023年新能源乘用車銷量850萬輛，總體狹義乘用車銷量2350萬輛，新能源滲透率將達36%。

新能源乘用車方面，數據顯示，12月新能源乘用車零售銷量達到64萬輛，同比增長35.1%，環比增長6.5%。1至12月新能源乘用車國內零售567.4萬輛，同比增長90%。12月新能源乘用車批發銷量達到75.0萬輛，同比增長48.9%，環比增2.5%。

值得注意的是，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續走強。

數據顯示，12月廠商批發銷量突破萬輛的企業仍保持14家（環比持平，同比持平），佔新能源乘用車總量82.1%。其中，比亞迪234598輛、上汽通用五菱85632輛、特斯拉中國55796輛、吉利汽車44550輛、長安汽車39185輛、上汽乘用車30685輛、廣汽埃安30007輛、理想汽車21233輛、蔚來汽車15815輛、東風易捷特12914輛、奇瑞汽車12506輛、小鵬汽車11292輛、長城汽車10999輛、賽力斯10180輛。

數據顯示，2022年乘用車的新能源滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。

另外，乘聯會專家團隊預測，2023年新能源乘用車銷量850萬輛，總體狹義乘用車銷量2350萬輛，2023年新能源滲透率將達36%。