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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「新能源車免購置稅」延長至明年底　特斯拉Model Y可省12萬元

▲特斯拉調漲大陸Model Y售價。（圖／CFP）

▲特斯拉。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部、稅務總局，以及工業和信息化部26日聯合發出公告，宣布延續新能源汽車「免徵車輛購置稅政策」至2023年底，以支持新能源汽車產業發展，並促進新能源汽車消費。

根據2020年4月發出的《關於新能源汽車免徵車輛購置稅有關政策的公告》，免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

▲特斯拉、Tesla。（圖／CFP）

目前，車輛購置稅比例為10%，消費者購買市面上主流的新能源車型可享受數千元到數萬元（人民幣）不等的優惠，以一輛31.69萬元（約142.3萬元新台幣）的特斯拉Model Y後驅版為例，在該政策下，可減免車輛購置稅約2.8萬元（約12.57萬元新台幣）。

事實上，該政策先前就已經兩度延期，最早於2014年開始執行，原定2017年底到期，但後來因為市場反應積極，為了進一步刺激新能源汽車消費，相關部門將政策延續至2020年末，並在後來又近一步延長至今年底。

大陸乘聯會秘書長崔東樹曾說，新能源汽車購置稅的免稅政策是暫時的舉措，必然要面臨恢復徵稅的過程，但2023年繼續免徵一年購置稅十分必要，因為2022年年底，新能源汽車市場還面臨著新能源汽車補貼的退出，繼續免徵一年購置稅將會為市場提供緩衝。

另外，乘聯會也曾指出，目前中國新能源乘用車的銷量進度已經超過乘聯會此前的預測，經過謹慎考慮，乘聯會將全年新能源乘用車的銷量預測數據從550萬輛上調至600萬輛。

▲特斯拉 。（圖／CFP）

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