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大陸 大陸焦點 特派現場

工廠停產、全員降薪　陸電動車企陷財務風暴...5.72億資產遭凍結

▲威馬汽車。（圖／CFP）

▲大陸國產電動車一線品牌威馬汽車爆出財務危機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新能源車（電動車，下同）一線品牌威馬汽車近日出現財務危機，旗下多間子公司資產被申請凍結，財產估值約1.3億元人民幣（約5.72億元新台幣），經法院裁定執行。威馬汽車曾於2022年6月向港交所提交IPO現已失效，2022年11月更傳出全員降薪、主管領半薪、經銷商退出和維權的負面新聞，引起外界關注。

▲威馬汽車位於上海的實體門市。（圖／CFP）

▲威馬汽車位於上海的實體門市。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，天眼查顯示，威馬新能源汽車銷售（上海）有限公司（威馬汽車）新增多個財產保全裁定書，上海形家廣告設計有限公司、崑山建邦汽車銷售服務有限公司、安吉智行物流有限公司、重慶長安民生物流股份有限公司、寧波納原科技有限公司請求法院查封凍結威馬公司共計約價值1.3億元（人民幣，下同）財產。法院認為，上述公司申請符合法律規定，裁定執行。

自2022年11月起，威馬汽車負面新聞接踵而至，董事長沈暉先向員工們發出一封內部信件稱，「為應對資金壓力，將通過一系列財務措施降低運營成本，包括M4及以上級別管理者主動降薪，發放50%基本工資。其他員工發放70%基本工資，取消年終獎等獎金、暫停發放購車補貼等。」

▲威馬汽車參加廣州車展。（圖／CFP）

▲威馬汽車參加廣州車展。（圖／CFP）

直至11月底，威馬汽車被爆出上海總部展開裁員行動，同時也關閉多間銷售門市。該年12月，威馬汽車新增一則股權凍結資訊，股權數額2286.6735萬，期限自2022年12月13日至2025年12月12日。

此外，威馬新能源汽車銷售（上海）有限公司、威馬汽車科技集團有限公司被法院裁定查封、凍結價值7652萬元的資產。至今，威馬汽車仍被多間車企申請查封、凍結資產，並獲得法院裁定批准執行。

威馬汽車於2015年成立，與小鵬汽車、蔚來汽車等車企成為當時最被看好的大陸本土電動車品牌之一，尤其是威馬汽車威馬是大陸首個擁有自主生產能力的新品牌，旗下有福建溫州和湖北黃岡兩大生產基地，還有超過六百間實體經銷店，分布在大陸境內211座城市。

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