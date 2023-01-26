日本女官員請病假去賣淫！慘丟鐵飯碗　還要補繳「副業所得稅」

▲女官員不但被停職，恐怕還要補交所得稅。（圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本東京國稅局一名28歲女官員在職期間多次前往風俗店兼差，甚至請病假去賣淫，一共工作150天，大賺125萬日幣（約新台幣29萬元）。而高調的她最終被同事舉報，因此被依違反國家公務員法，要求停職9個月，她本人則是在同一天自請離職。她不僅失去穩定的鐵飯碗，更因為兼差風俗未確實申報，恐被追討所得稅金。

根據《日刊現代》報導，該名女公務員為東京國稅局的事務官，主要業務為調查內部事務與所得稅相關事項。而她卻在2020年10月至2022年1月間，在平日下班的晚上、假日以及請病假時，在色情產業兼差，更因此大賺125萬日幣（約新台幣29萬元）。

她的不法行為連同事都看不下去，一名同部門的同事2021年10月向國稅廳舉報，東京派遣國稅廳監察官室則投入調查，並確定她的確有未經許可在風俗行業兼差的行為。對此，女公務員則聲稱，自己是為了籌措上牛郎店的錢，才會下海賣淫。

據悉，她曾經被長官私下要求不要再去賣淫，但她仍然不聽勸，偷偷跑去風俗店兼差，並將賺來的錢拿到牛郎店花，以消除平常因工作累積的疲勞與壓力。

國稅局最終對她祭出9個月停職處分，而她本人則是在同一天自請離職。國稅局內部人士指出，她在2021年的兼差天數高達127天，「副業收入」勢必超過標準的20萬日幣（約新台幣4.6萬元），也就是說她必須補申報這部分的所得稅。如今她不僅丟了鐵飯碗的工作，恐怕還必須補稅，得不償失。