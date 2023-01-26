　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓無人機恐裝載日本大廠鏡頭　聯合國：南北韓皆違反《停戰協定》

▲▼北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年派出5架無人機越過軍事分界線（MDL）侵擾南韓領空，甚至還飛行至首爾北部。經過一個月的調查分析與檢討，南韓軍方指出，北韓雖然很有可能在無人機安裝商用拍攝鏡頭，不過卻無法成功飛行至總統辦公室所在的首爾龍山區拍攝機密。聯合國指出，南北韓皆違反停戰協定。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（26）日向國會國防委員會匯報長達1個月的檢討分析結果，指出北韓此次派出的無人機在大小上與過去相似，且同樣極有可能搭載日本大廠牌的商用鏡頭，按照起飛前所設定的飛行路線飛行。

先前北韓也曾多次派出無人機侵擾南韓，其中2014年3月24日無人機搭載的拍攝鏡頭為Canon EOS 550D（墜落至京畿道坡州）、2014年3月31日為Nikon D800（墜落至白翎島）、2017年6月9日為Sony Alpha 7R（墜落至江原道麟蹄郡）。

至於北韓派出無人機侵擾的真正意圖為何？南韓軍方分析，「很有可能是一方面測試我軍（南韓）的實戰應對能力，一方面為造成我國社會混亂，誘導我軍進行射擊防禦時造成民間傷亡，或是友軍軍機傳出傷亡。」

南韓軍方表示，北韓無人機在外觀上與先前相似，包括汽油引擎、螺旋槳、V字型尾翼等，性能上則有可能稍作改善。

北韓派出無人機侵擾後，南韓除了派出軍機試圖將之擊落，也同樣派出無人機越過軍事分界線進行拍攝。聯合國軍司令部（UNC）認為，南北韓的軍事舉措皆違反《停戰協定》，不過目前並未向南韓當局傳達該項說法。

另外，在北韓派出無人機侵擾後的隔天，南韓仁川江華島還向當地民眾發送警報，表示北韓無人機再度來襲，結果南韓軍方判定是鳥群，證實虛驚一場，引發外界質疑南韓探測設備無法成功辨識出體積過小的無人機。為此，南韓防衛事業廳長嚴東煥26日接受國會質詢時透露，目前南韓正著手研發能夠辨識出小型無人跡與鳥群的探測設備。

ET快訊
準備搶票！林書豪vs.林志傑「夢幻對決」最快在這場
星巴克「買一送一」來了！　2步驟爽拿
市警局震怒！　偵查隊長偕正義會分會長「飲酒狂歡照片曝」
韓歌手父親遭槍擊身亡！　上百人哀悼「哭成一片」
快訊／高雄死亡車禍！　轎車逆向撞遊覽車成廢鐵
快訊／韓客機突折返　緊急迫降北海道機場
渡邊直美瘦20公斤「金髮新造型曝」！　被外國帥哥狂親
幕後／獲蔡英文、賴清德信任　林佳龍接總統府秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

浪漫小說家詐死！用「女兒」身分狂發文　粉絲多年捐款收不回氣炸

日本女官員請病假去賣淫！慘丟鐵飯碗　還要補繳「副業所得稅」

快訊／濟州航空客機「引擎故障」緊急折返！　迫降北海道機場

北韓無人機恐裝載日本大廠鏡頭　聯合國：南北韓皆違反《停戰協定》

4歲弟落河失蹤！2天後「鱷魚揹屍」回家了　鄉民驚：連咬痕都沒有

教師也撐不住！通膨讓英國人難度日　受薪階級慘求助食物銀行

狼醫錄14少女「上半身全裸」不雅影片！　健檢成偷拍死角

女大生被撿屍！2男「車上洩慾」完事丟包　她慘遭路過駕駛撞死

南韓寒流凍壞了！一開水龍頭就「結成冰柱」　體感溫度下探-29.2℃

信徒「瘋爬吊車」獻花祭神！超載翻覆砸死4人　恐怖瞬間曝光

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

浪漫小說家詐死！用「女兒」身分狂發文　粉絲多年捐款收不回氣炸

日本女官員請病假去賣淫！慘丟鐵飯碗　還要補繳「副業所得稅」

快訊／濟州航空客機「引擎故障」緊急折返！　迫降北海道機場

北韓無人機恐裝載日本大廠鏡頭　聯合國：南北韓皆違反《停戰協定》

4歲弟落河失蹤！2天後「鱷魚揹屍」回家了　鄉民驚：連咬痕都沒有

教師也撐不住！通膨讓英國人難度日　受薪階級慘求助食物銀行

狼醫錄14少女「上半身全裸」不雅影片！　健檢成偷拍死角

女大生被撿屍！2男「車上洩慾」完事丟包　她慘遭路過駕駛撞死

南韓寒流凍壞了！一開水龍頭就「結成冰柱」　體感溫度下探-29.2℃

信徒「瘋爬吊車」獻花祭神！超載翻覆砸死4人　恐怖瞬間曝光

浪漫小說家詐死！用「女兒」身分狂發文　粉絲多年捐款收不回氣炸

《陰森》續作《叢林之子》2月問世　高自由度煉獄荒島求生

離開富邦充滿感謝　林益全轉戰統一：蠻幸福的

快訊／國道1號南向314k「6自小客追撞」　占用內側車道回堵7公里

初五去好市多　停車場一幕嚇到會員！「第1次那麼空」畫面曝

得知嬰兒弟弟回家　貓從樓上狂奔下來守推車旁：起來陪我玩～

快訊／台南市永康區中正二街傳工廠火警　消防人員全力搶救

開工立刻預約！超繽紛3款美甲必做：北歐風雪花、溫暖感毛呢好日系

開電動車必學「8個延長行駛距離技巧」！告別里程焦慮＆尷尬顧路

王威晨扛兄弟隊長有個「小小心願」　達成3連霸破父親障礙

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

飛機發動機沒關！地勤走過被吸入慘死

日大雪影片曝！5000人受困　上班族爆生命危險

女大生被撿屍後丟包　半夜站路邊慘遭撞死

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

女老師愛上囚犯！辦公室「大玩脫衣視訊」

運牛16頭死2頭！印度男遭重判終身監禁

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

南韓破獲「大麻供應鏈」！財閥、演藝圈涉案

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

即／濟州航空客機「引擎故障」緊急折返！

人妻愛愛痛爆　懷孕才知有2個陰道

更多熱門

相關新聞

南韓寒流來襲　一開水龍頭就「結成冰柱」

南韓寒流來襲　一開水龍頭就「結成冰柱」

南韓迎來今年冬季以來的「最強寒流」，昨（25）日全境發出寒流特報，不僅氣溫比往年降低10至15℃，首爾市恩平區當天下午創下-19.9℃的低溫紀錄，京畿道抱川市的體感溫度也下探至-29.2℃。民眾只要打開水龍頭，就能發現馬上結出一條冰柱，打蛋時也能發現蛋白立刻結凍。

南韓破獲「大麻供應鏈」！財閥、演藝圈涉案

南韓破獲「大麻供應鏈」！財閥、演藝圈涉案

日本暴雪至少5死！他下車搬樹「下秒被樹砸死」

日本暴雪至少5死！他下車搬樹「下秒被樹砸死」

日大雪影片曝！5000人受困　上班族爆生命危險

日大雪影片曝！5000人受困　上班族爆生命危險

即／拜登宣布：向烏克蘭提供M1坦克

即／拜登宣布：向烏克蘭提供M1坦克

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮無人機南韓

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

開春財神到！　3星座、3生肖發了

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

必拜！全台「最靈財神廟」TOP5

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面