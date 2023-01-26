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快訊／濟州航空客機「引擎故障」緊急折返！　迫降北海道機場

▲▼。（資料照／達志影像／美聯社）

▲ 濟州航空一架客機飛往南韓途中緊急折返，圖非當事飛機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓濟州航空（JEJU air）一架波音737-800型客機26日自日本飛往南韓，途中卻發生引擎故障，更傳出起飛時噴出火花，現已緊急折返，迫降於北海道新千歲機場。

根據日本NewsDigest網站，濟州航空7C1961航班（機身編號HL8337）26日下午自新千歲機場起飛，飛往南韓仁川機場途中卻突然折返，下午2時40分緊急降落新千歲機場。新千歲機場事務所說明，這架飛機因發生引擎故障而折返，社群媒體上也傳出飛機起飛時曾噴出火花。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，該航班原定上午11時20分起飛，預計下午2時35分飛抵仁川機場，但實際起飛時間為下午1時21分，後轉向降落於北海道。

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