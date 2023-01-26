南韓寒流凍壞了！一開水龍頭就「結成冰柱」　體感溫度下探-29.2℃

▲南韓迎來強烈寒流，只要打開水龍頭就馬上結冰。（圖／翻攝自韓網、推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓迎來今年冬季以來的「最強寒流」，昨（25）日全境發出寒流特報，不僅氣溫比往年降低10至15℃，首爾市恩平區當天下午創下-19.9℃的低溫紀錄，京畿道抱川市的體感溫度也下探至-29.2℃。民眾只要打開水龍頭，就能發現馬上結出一條冰柱，打蛋時也能發現蛋白立刻結凍。

根據韓媒《朝鮮日報》，自從強烈寒流侵襲南韓後，民眾紛紛在網路論壇上分享最新的「災情」，南韓網友上傳照片表示，還有店家或餐廳因為不堪強烈寒流侵襲而在玻璃窗上貼出暫停營業告示，以及咖啡廳禁止客人使用廁所；也有民眾表示，只要一打開水龍頭，自來水從水管流出後便立刻結凍，宛如鐘乳石柱般神奇。

ㅅㅂ 얘들아

차에 물떨어진 게 다 얼었다

심지어 지하주차장임

한파..무섭다....감기조심해 다들 pic.twitter.com/CWrzfBnFCa — PASTEL1119 (@Pastel_1119) January 25, 2023

報導指出，為了防止強烈寒流來襲導致水管結凍，首爾市等地方政府多半呼籲民眾在自家必須稍微打開水龍頭的開關，讓涓涓細流的自來水阻擋水管結凍的慘劇發生，在零下15度的氣候下須打開水龍頭、約耗費至少33秒讓紙杯裝滿水，才能有效防止水管結凍，依照首爾市家庭用水水費計算，10個小時水費約130韓元。

也有民眾向《MBC News》投稿影片，指出他在首爾市龍山區的一處貨櫃型辦公室準備泡咖啡喝，沒想到他才將飲用水倒進飲水機，倒出來的水卻馬上凍成冰塊，令他哭笑不得。

根據韓媒《News1》，強烈寒流也為南韓境內帶來降雪，其中大雪特報至今（26）日上午仍在首都圈西部、忠清南到西部沿岸生效，仁川在8個小時內積雪7公分、首爾積雪2.9公分、忠清南道泰安郡積雪也有8.5公分。

►首爾今晨「創23年歷史性低溫」 濟州島大雪特報中航班恢復運行

