陸官方出手清網立425筆關鍵字標籤！　共標記12平台25萬則謠言

▲中共中央網信辦立標籤，共標記12平台逾25萬則謠言。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央網信辦舉報中心自2022年8月起，針對大陸12間網路社群輿論平台進行闢謠標籤工作，只要是有關疫情防控、衛生健康、食品安全、教育就業等領域，網友反映強烈的網路謠言進行查證和標記。截至目前，大陸互聯網聯合闢謠平台共發出425條闢謠標籤（關鍵字），各網路平台依據標籤，已對逾25萬則謠言進行標記。

《澎湃新聞》報導，網絡闢謠標籤工作啓動以來，舉報中心加強受理網民舉報及網站平台提供的謠言線索。針對「國務院聯防聯控小組正式摘牌」、「飛機噴灑打藥全城消殺」、「疫情期間每天可領取補貼」、「國家要求快遞業1月8日停業」等網路謠言，會同人社部、國家衛健委、國家市監總局等部門及地方網信舉報機構進行權威查證，依託中國互聯網聯合闢謠平台「網絡闢謠標籤工作專區」及時發佈闢謠標籤予以集中曝光。

據了解，大陸共有包括微博、抖音、百度、騰訊、快手、今日頭條、小紅書、嗶哩嗶哩（bilibili）、360、知乎、豆瓣、UC瀏覽器等12個網路社群輿論平台參與，透過中共中央發出的標籤進行文章比對，找出網路謠言。

此外，在農曆春節期間，舉報中心則是將重點擺在涉及春運、交通安全、食藥健康等謠言的監測和查證闢謠工作，營造風氣良好的網路環境。

舉報中心負責人透露，網路謠言標籤工作是整治謠言亂象、清朗網路空間的重要行動，「2023年，將持續推進網路闢謠標籤工作，不斷健全聯動機制，組織更多重點網站平台加大對網路謠言的汰除和曝光力度。」

