網路品質大調查「家中訊號死角」難解決！「月付799再送2台路由器」擺脫訊號黑洞

▲街訪突擊隊近期突擊民眾們家中的網路品質問題！（圖／擷取自即新聞影片，下同）

科技中心／綜合報導

構成生命的3要素是陽光、空氣、水，但對於21世紀「就想賴在家」的人類來說，絕對還要多一樣必備要素，那就是——不會斷線的家用Wi-Fi！現代人在家的娛樂活動，不脫追劇、打網路遊戲，包括WFH也需要透過網路上傳下載各種大型檔案，如果處在一個訊號不佳、隨時會斷網的環境，無非令人莫名煩躁，甚至會偏執地想說，還不如什麼訊號都沒有！街訪突擊隊主持人韓老師近日特別上街頭關心民眾家中的網路品質，順帶要把他最近挖掘到的「Wi-Fi黑洞終結者」中嘉寬頻和超殺優惠，一次帶給碰上他的幸運民眾。

▲WFH不用Wi-Fi離網，用手機熱點上網超卡，下場是「阿嬤睡褲」被同事看光！街訪突擊隊教民眾如何擺脫訊號黑洞！（影／ETtoday）

關於一般家庭的連網方式，大致上可以分為Wi-Fi和手機熱點兩大派，Wi-Fi雖然訊號與網速都比手機派還穩定，追劇玩遊戲、下載巨大工作素材都不需要擔心，但許多民眾的家中仍是有一些黑洞死角，只要帶著電腦或手機跨進此禁區，訊號強度就瞬間歸0，猶如與世隔絕。就有民眾表示，家裡的廁所、廚房、陽台等地就是家中死角，甚至還有女生表示自己在上廁所的時候會把門打開，「再把手伸長一點去收訊號」，整個笑壞主持人。

來台留學的馬來西亞學生表示，自己的租屋處甚至只要隔著一道牆壁就收不到Line通知，提到Wi-Fi不穩時點頭如搗蒜，看起來相當有共鳴。此外，中南部的透天厝也很常有「靠街道或是靠後面的房間，可能因為被屏蔽所以訊號沒有這麼好」的問題，這時民眾只能打電話讓業者告知，對方才會派人視察並調整發送訊號的角度，並不便民。

然而，不只在家需要用網路，現代人出門在外也是得靠一支手機＋網路才能行遍天下，雖然手機吃到飽費率普及，也能開啟熱點連結電腦和平板使用，但除了比Wi-Fi更常面臨的死角問題外，有受訪者發現，一旦手機有電話打進來，就會自動切換4G或3G頻寬，網路訊號就容易Lag與不穩，但有鑒於手機網路吃到飽，乾脆「不吃白不吃」。但最讓人阿雜的瞬間就是，「打遊戲打到一半Lag，隊友一定幹譙！或是看劇看到正精彩，沒有網路的時候真的要哭了。」主持人韓老師也搞笑補充，「例如看片子看到一半……」受訪男子馬上竊笑表示，「呃……這不好說啦！」

目前正享受順暢Wi-Fi網路的上班族OL也爆笑分享，過去還在用手機熱點上網的時候，某次居家上班有線上會議要開，手機連線到一半想說「站起來倒杯喝的，結果我那個阿嬤睡褲就被全部門的人看到，因為手機網路Lag還定格在睡褲那一卡，害我好想離職，整個社會性死亡！」

▲Lag到不行的網路，甚至還會造成「社會性死亡」！

一位工作為業務的受訪者，更是榮登此次街訪的「最強苦主」！她表示，「不知道是不是我家太偏僻，手機網路品質真的超差，基本上除了客廳之外全部都是死角！」偏偏她的工作隨時都需要網路，只好每天跑外面的咖啡廳辦公。「晚上回到家也只能開手機熱點，跟家人一起分享使用。」不只一家人沒有隱私地擠在一起連線，如果想追劇或是聽音樂放鬆，不同的聲音也都會在同一個空間互相干擾，很難達到放鬆目的。儘管也想申辦Wi-Fi，但「上網做功課查一查，費率都還滿高的，畢竟小資族想要省一點荷包」。

面對這個難解問題，主持人韓老師不囉唆，直接送上最近轟動Wi-Fi界的超殺專案，那就是看準困擾一般家庭的高費率和屏蔽率問題，致力以「Wi-Fi黑洞終結者」提供所有用戶高CP值連網體驗的「中嘉寬頻」。主持人韓老師向所有受訪者介紹，「最近中嘉寬頻推出的多元『Mesh』申辦優惠，只要是申辦300M/600M/1G光纖上網方案的新用戶，最低每個月只要799元起，再送2台Mesh路由器，0元就能帶回家，廚房、廁所等空間也能擺上一台，擺脫過去容易被遮蔽、網路卡頓的問題。」

▲主持人將中嘉寬頻的優惠方案推薦給大家，讓不少民眾聽了都眼睛一亮。

做業務的受訪者聽了馬上眼睛一亮跳針直問，「你是說真的嗎？最低月付只要799元？你這個是Wi-Fi沒錯吧？」她飛快在腦內計算，「像我用xx電信的手機方案，一個月就要繳1000元出頭，如果中嘉寬頻方案辦下來，一年可以省不少錢……」甚至急著在鏡頭前提醒主持人，「等下記得給我資訊，不要直接走人！」

最低月付799元的方案，讓馬來西亞留學生也直呼划算，甚至比現在家裡隔著牆壁就Lag的Wi-Fi還便宜。他們也分享，在馬來西亞，安裝在家中的Wi-Fi費用一個月約馬幣150~200元左右（台幣約1047~1396元），聽到台灣竟有799元的方案，都感到不可思議。

曾經被手機衝康、向同事「公開」阿嬤睡褲的受訪者驚喜表示，目前家裡的網路就是中嘉寬頻，原本以為這則優惠訊息跟自己無關，沒想到主持人韓老師興奮道，「早說嘛！老客戶申辦Mesh方案現在最低每個月只要付39元，一樣能帶走2台Mesh路由器，而且一樣享有五星級到府安裝服務，讓新舊用戶都可以省去Mesh安裝和配置等專業技術問題。」受訪者也決定「等一下就辦Mesh方案」，讓「陽台訊號也加強一下」。

眼看春節連假又要把家人與親友全都湊在一起，家裡的網路再不給力，可能就會失去許多一起追劇、玩線上遊戲的樂趣。把握中嘉寬頻此次祭出的激省優惠，以符合家人使用需求的光纖網路，加上2台Mesh路由器，一舉將連網環境全部升級，新年新運勢就要和中嘉寬頻的網速一樣又快又順。