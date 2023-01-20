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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

知名綜藝主持性侵恐慌症男子　噁嗆：把你全身脫光狠狠X你

▲▼台中學學堂文創店負責人吳欽憲，因性侵恐慌症男子遭判刑定讞將入監。（圖／取自當事人臉書）

▲台中某文創店負責人，因性侵恐慌症男子遭判刑定讞入監。（圖／取自當事人臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾在知名遊戲類型綜藝節目擔任助理主持的吳姓男子，之後轉換跑道在台中市開設文創店。但他2021年1月間在網路約炮男同志，將對方帶進文創店後，拉下鐵門，恐嚇「把你全身脫光，然後狠狠的X你一頓」對方嚇到恐慌症發作癱軟在地，吳男趁機性侵得逞。最高法院審理後，將吳男判刑3年6月定讞。

吳男台中一中畢業後，考上國立大學並研究所畢業，頂著一流學府的光環，加入演員訓練班，最後還與綜藝天王吳宗憲一同搭檔主持。不過吳男之後轉換跑道，改擔任國中代課老師，但在解釋鹿港摸乳巷時做出摸乳狀，又使用「抓奶」一詞引發家長抗議，甚至還被電視媒體報導，吳男又離開教育圈，現在台中市西區開了某文創店。

根據本案確定判決指出，案發於2021年1月底，凌晨1點多吳男在網路聊天室認識患有恐慌症而找人聊天的男子，之後於凌晨2點多，吳男騎機車將對方載到自己的文創店裡，並以遙控器關上鐵門。沒多久，吳男就恫嚇對方「我就想看看你是怎樣的人，這個時間點誰會出來跟你聊正經的事」、「我現在最想做的事就是把你全身脫光，然後狠狠的X你一頓，然後讓你知道有多爽，然後你就開開心心坐車回家」、「我想要看這種有恐慌症或有焦慮的這種人，被X會叫成什麼樣子，我想要看這種人壓抑了這麼久，就沒有性慾了好可憐……就像我跟你說這麼多正經的，你說有可能嗎，下一秒我想X你，看你會怎樣」強拉對方上二樓。

被害人趁隙衝下一樓，但因恐慌症發作，癱軟在地、全身抽筋，吳男趁機性侵得逞。事後被害人到警局提告，檢警偵辦後，對吳男提起公訴。一審法院審理後判決吳男無罪。

案件上訴二審，台中高分院審理時吳男否認犯罪，辯稱沒有違反對方意願，對方有同意讓他撫摸、接吻、打手槍，期間還問他「舒服嗎？」，對方還回答「舒服。」兩人在店裡待了4個小時。不過二審法院認為當時2人相約時並未言明發生關係，另外被害人在店裡也明確拒絕發生關係，但仍遭侵犯，因此改認定吳男有罪，判刑3年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

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