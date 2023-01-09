面試遭多人圍毆2分鐘片瘋傳　警證實「是真的」背後真相曝光

記者陳以昇／新北報導

近日在網路上流傳一段2分多鐘的影片，內容是一名男子在房間內遭人圍毆痛打，並說明「小心哦，你去求職找工作詐騙集團先假裝叫你坐一下，待回（會）就有好事看囉，求職請勿單獨找喔！」等字。新北市警方表示，此段影片是日前破獲台版柬埔寨淡水人質囚禁處所流出的，目前相關犯嫌均已求處重刑，請民眾不須恐慌，並注意求職安全。

▲網路瘋傳施暴影片，警證實是已偵破的詐團囚禁案，目前嫌犯已全數被捕，民眾不需要恐慌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑大表示，警方2022年11月間赴桃園中壢區及新北市淡水區追查，陸續偵破詐騙集團囚禁求職民眾並施暴毆打，共救出58名被害人。士林地檢署偵辦後，也起訴29名詐團成員，其中主嫌「茶董」、「傅姐」2人更被求處無期徒刑。

警方進一步透露，詐騙集團在拘禁痛毆被害人時，會用手機錄下施暴畫面回報幹部，而幹部也會透過遠端監視器監控，目前網路上流傳的這段2分22秒影片，應該是詐團成員流出的畫面，由於內容相當暴力，引起網友議論。警方表示，參與這起案件的犯嫌均已全數查緝到案，並具體求處重刑，民眾不用恐慌。

警方呼籲，近年來求職管道多元，該案詐騙集團透過臉書社團放出招攬工作或收取金融帳戶的訊息，許多被害人不疑有他前往面試，結果被當場拘禁，所幸警方即時將人救出，也請民眾務必選擇合法的求職管道或媒介，並在求職面試時，要讓家人知曉前往的地點及時間，以確保求職過程平安。

▲▼網路瘋傳的施暴影片說明 。（圖／記者陳以昇翻攝）