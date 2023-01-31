10天連假百萬人次遊客湧入台東　創觀光產值30億...大家最愛去這裡

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▲112年春節十天連假，台東整體交通入轄人次破百萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導



2023年迎接史上最長連續10天農曆春節假期（1/20-1/29），以及疫情趨緩國人外出旅遊影響，台東縣市區及觀光景點觀光人潮湧現，其中，又以池上大坡池及伯朗大道遊客造訪人次最多，知本溫泉、小野柳則分居二、三。根據台東縣政府統計，春節期間台東的交通車流約31.8萬車次，整體交通入轄旅遊人次約104.9萬人次；主要景點遊客人次統計約57萬人次，較去年同期（初一至初六）相比則增加17.39%。

台東縣春節連假住房率統計，連假前2日台東縣整體住房率約七成，台東市區住宿率達八成以上，整體觀光產值估算約近30億元台幣。



台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿指出，112年春節假期統計，１月20日至29日台東的交通車流31.8萬車次，整體交通入轄(含火車、航空)人次約104.9萬人次；春節期間台東縣旅宿業住宿率平均約七成，又以台東市區住宿率達八成以上。主要景點遊客人次統計約57萬人次，各景點遊客人次最多的前3名分別為：池上大坡池及伯朗大道、知本溫泉、小野柳。





春節過後，接下來是228連假即將到來，縣府進一步說明，台東的自然美景依據不同季節各有不同的面貌，加上多元文化以及豐富的農漁產，值得旅客花時間探索，若想要到台東更感受最真實的慢活氛圍，不妨選擇淡季前來，更能感受到在地純樸善良又充滿濃濃人情味，細細品味最美好的「慢生活」。