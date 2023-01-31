　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10天連假百萬人次遊客湧入台東　創觀光產值30億...大家最愛去這裡

▲112年春節十天連假，台東整體交通入轄人次破百萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年春節十天連假，台東整體交通入轄人次破百萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

2023年迎接史上最長連續10天農曆春節假期（1/20-1/29），以及疫情趨緩國人外出旅遊影響，台東縣市區及觀光景點觀光人潮湧現，其中，又以池上大坡池及伯朗大道遊客造訪人次最多，知本溫泉、小野柳則分居二、三。根據台東縣政府統計，春節期間台東的交通車流約31.8萬車次，整體交通入轄旅遊人次約104.9萬人次；主要景點遊客人次統計約57萬人次，較去年同期（初一至初六）相比則增加17.39%。

台東縣春節連假住房率統計，連假前2日台東縣整體住房率約七成，台東市區住宿率達八成以上，整體觀光產值估算約近30億元台幣。

台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿指出，112年春節假期統計，１月20日至29日台東的交通車流31.8萬車次，整體交通入轄(含火車、航空)人次約104.9萬人次；春節期間台東縣旅宿業住宿率平均約七成，又以台東市區住宿率達八成以上。主要景點遊客人次統計約57萬人次，各景點遊客人次最多的前3名分別為：池上大坡池及伯朗大道、知本溫泉、小野柳。

▲112年春節十天連假，台東整體交通入轄人次破百萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

春節過後，接下來是228連假即將到來，縣府進一步說明，台東的自然美景依據不同季節各有不同的面貌，加上多元文化以及豐富的農漁產，值得旅客花時間探索，若想要到台東更感受最真實的慢活氛圍，不妨選擇淡季前來，更能感受到在地純樸善良又充滿濃濃人情味，細細品味最美好的「慢生活」。

ET快訊
宋仲基離婚「5個月後愛上現任妻」　網抓時間軸：心疼宋慧喬
快訊／入境0+7鬆綁！2／7起「有症狀才快篩」　領取試劑改為
快訊／邊境取消2大管制！　2／7起取消大陸入境旅客採檢
發文控「1大3小」沒付餐錢跑了！結局神展開　店家急道歉
LIVE／室內可望脫口罩　王必勝最新說明
日月潭火燒車！　駕駛座焦屍見骨
ICU一夜滿床！她曝危險因子「幾小時就喪命」：沒遇過沒在怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超美！嘉義市2300盞手繪燈籠　點亮北香湖公園

長者迷途產業道路　布袋暖警即刻救援...護送安全返家

嘉義朴子藝術公園　新舊交融展現多元風貌

嘉義市機車排氣定檢率創新高　連3年全國第一

10天連假百萬人次遊客湧入台東　創觀光產值30億...大家最愛去這裡

元宵節觀賞蜂炮　消防局籲請穿適當防護裝備

原日統國道客運4路線　2／1起改由統聯接手

嘉義市「星光兔」小提燈　2／1起每日限量1000個送完為止

台南新營高層建築物火警　消防安全設備啟動迅速滅火

鹿草獨居老癱瘓多年跌下床　巡邏暖警到宅助攙

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

超美！嘉義市2300盞手繪燈籠　點亮北香湖公園

長者迷途產業道路　布袋暖警即刻救援...護送安全返家

嘉義朴子藝術公園　新舊交融展現多元風貌

嘉義市機車排氣定檢率創新高　連3年全國第一

10天連假百萬人次遊客湧入台東　創觀光產值30億...大家最愛去這裡

元宵節觀賞蜂炮　消防局籲請穿適當防護裝備

原日統國道客運4路線　2／1起改由統聯接手

嘉義市「星光兔」小提燈　2／1起每日限量1000個送完為止

台南新營高層建築物火警　消防安全設備啟動迅速滅火

鹿草獨居老癱瘓多年跌下床　巡邏暖警到宅助攙

不滿遭林楚茵冠上洗錢嫌疑　謝國樑提告求償300萬元批她抹黑

最優雅有智慧「辭職信」寫法技巧！離職原因勿長篇大論、人情留一線

狂找狗打架！法鬥踢到鐵板「頭被蓋火鍋」　媽壞笑：終於遇到對手

香港要送50萬張機票刺激旅遊　本地民眾和旅客都有機會獲得

電狼又倒了…《英雄聯盟：激鬥峽谷》戰隊解散　僅剩傳說對決

宋仲基離婚宋慧喬「5個月後愛上現任妻」　網辦案抓時間軸：心疼前妻

驚險畫面曝光！司機急轉彎衝進店家　「5歲女童被撞飛」奇蹟逃死

快訊／入境0+7鬆綁！2／7起「有症狀才快篩」　領取試劑改為1劑

殺「積」取卵？法人看台積電後市　500元以下是買點

蔡英文許願「能有一個不被注意的時間」：羨慕可以來逛書展的人

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

地方熱門新聞

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

高雄三鳳宮7天香油錢溢出　鉅額驚曝光

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆收6罰單崩潰

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

10天連假湧破40萬人　麗寶樂園業績開紅盤228再推入園優惠

收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣

陳亭妃勘察土城及公園國小游泳池

虎尾立體停車場新建工程超前0.41%　加速作業中

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

天公生金門百人扛輦登太武山

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

農曆年後雲嘉南分署連辦34場徵才

10天連假百萬遊客湧台東　這裡最熱門

高層建築物火警消防安全設備啟動滅火

更多熱門

相關新聞

影響我的生活留下買路財！ 三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

影響我的生活留下買路財！ 三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

大陸農曆春節期間旅遊業瑩來疫後的蓬勃發展，海南三亞也成為不少遊客過冬的度假選擇，不過，有民眾搭車前往南山景區時，竟遇到「攔路虎」，遂將整段過程用手機拍下，在網路上引起熱議。據了解，當地一名董姓村民以遊客車輛經過私人土地為由，要求一輛車收取10元人民幣（約45元新台幣）的「過路費」，強硬態度引起遊客反感。

隨手就列12個！一堆「台版XX」他狂搖頭

隨手就列12個！一堆「台版XX」他狂搖頭

花蓮女負氣離家...警1小時尋回　見母秒下跪

花蓮女負氣離家...警1小時尋回　見母秒下跪

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

關鍵字：

春節旅遊台東

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身女體」被拍！

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面