嫌低薪！做3個月就離職　她開嗆「爛草莓值得多高工資」戰翻了

▲原PO不解，為何很多人都會頻繁換工作？（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

記者曾筠淇／綜合報導

「啊爛草莓自己就不爛？」一名女網友發文表示，很多人會嫌老闆爛、工作爛，所以沒多久就會離職，找新工作並要求更高的薪水；但是她便反問，會這樣要求的人到底有什麼專長？覺得自己值得多高的薪資？貼文曝光後，底下網友戰翻了。

女網友在Dcard上，以「為啥現在一堆人2、3個月就一直換工作」為題發文表示，抱怨工作爛、老闆爛、薪水太低不是不行，問題是這種人真的太多，難道每個工作、每個老闆都這麼爛嗎？「啊爛草莓自己就不爛？」

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原PO反問，如果工作內容是可以被其他人輕易取代的，且上班態度愛學不學，被上司要求就喊離職，這樣的人又值得多高的薪水？她認為，很多人都是2、3個月就換工作，跳來跳去，結果過了好幾年，就覺得自己出社會很久了，應該加薪、該拿高薪，問題是這些人的專長是什麼？

▲底下網友戰翻了。（示意圖／取自Pakutaso）

只是貼文曝光後，絕大多數網友都不認同此說法，「因為做3個月就知道沒前途，當然能跳就跳」、「老闆當我免洗，我也當工作免洗，沒毛病吧」、「跳槽才是高薪的基本起勢，當你在社會上看更多，才會知道，原來那些看起來不怎樣的人，日子這麼好過，怎麼來的」、「這就是個人選擇啊，你喜歡在一個環境往上爬、做多久那是你的事，別人看到喜歡的工作就換，就算一天換一個也不干你的事吧」、「我是新鮮的肝，第一份工作大概做2個月就跳槽到現在的公司，薪水高5000元」。

不過也有網友則表示，「逆風文QQ沒人會檢討自己，都只會檢討資方，最後再扣一個慣老闆的帽」。此外，也有網友覺得原PO只是想引戰，大家不必太認真，「又一個匿名釣魚仔想引戰」。