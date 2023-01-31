OL堅持不生小孩！男友媽嗆自私：斷人後代是件很糟糕的事

▲女網友堅持不生小孩，與男友及男友媽的意見相左。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

即使到2023年，依然有人認為生兒育女是媳婦的義務…一名OL抱怨表示，男友媽媽聽聞她堅持不生小孩後，竟在群組回話「現在醫療進步，無痛分娩，哪會痛？」指責她斷人後代太過自私，若執意不願傳宗接代，要兒子好好考慮換個女友。

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一名女網友在Dcard以「男友媽：不生小孩斷人後代是件很糟糕的事」為題發文，表示與男友交往快滿一年，但對方半年前就有了想婚的念頭，可是原PO認為女生必須經濟獨立，目前自己事業還不穩定，想再拚一下；又因為男友說很喜歡小孩，原PO也就直接問對方「我是堅持不生小孩的，那你還想跟我結婚嗎？」

結果男友得知後一直追問原PO為何不想生，且講些「搞不好之後就會改變想法」、「生小孩不可怕啊我會陪在妳身邊」、「變醜我也愛妳啊」、「妳看妳姊姊的小孩那麼可愛」的話想說服她改變想法。

之後原PO也在男友手機發現，對方似乎有跟家裡討論過她不生小孩的事情，而男友媽媽的意見竟對她毫無尊重可言。男友媽媽認為，一個家庭有孩子才能圓滿，孩子是夫妻倆的潤滑劑，有孩子到老才能相看不厭。

男友媽媽還說「我們的家庭幸福，為何不生養孩子，你身體健全，法院不會讓人領養小孩的，現在醫療進步，無痛分娩，哪會痛？」並指責原PO太過自私，「人真的不能大自私，只想到自己，斷人後代，是件很糟糕的事。」勸兒子好好考慮，若原PO舊話重提，「上帝會為你另一扇窗的。」男友則回覆搞不好原PO會轉念。

事後原PO問男友是否曾跟家裡聊到生小孩的話題，男友卻否認，踩到了她的地雷，兩人進一步溝通後理念依舊有分歧，決定和平手、彼此祝福。儘管最後和平落幕，但網友們卻被原PO前任母親的一番話刷新三觀，「惡婆婆基因+男友不當一回事的態度=不值得發展下去」、「清朝都滅亡了…清朝人還活著」、「真是笑死，什麼斷人後代 男友媽當自己家是皇親國戚啊」、「無痛分娩還是會痛好嗎？產後也有超多不可逆的傷害欸？生過小孩竟然還不能將心比心」、「對別人身體情勒成這樣 有夠可怕…」。







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