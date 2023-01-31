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陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

▲四川成都都江堰景區。（圖／CFP）

▲2023年農曆春節期間的成都都江堰景區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2023年春節連假甫結束，大陸21省市交出連假期間的旅遊成績單。其中，川滇遊最受歡迎，兩地加起來在7天假期內共吸引1億人次遊客駐足遊玩，浙江旅遊收入達329.5億元人民幣（約1465.73億元新台幣），同比增長36.10%。此外，以遊客接待數粗估，「寧夏遊」最便宜，人均414.73元人民幣（約1844元新台幣），「上海遊」花費較高，人均為1660.20元人民幣（約7385元新台幣）。

▲雲南大理古城。（圖／CFP）

▲雲南大理古城。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，經（大陸）文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%；實現國內旅遊收入3758.43億元（人民幣，下同），同比增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。

數據顯示，截至1月29日21時，四川接待遊客人數居首位，達到5387.59萬人次，實現旅遊收入242.16億元，同比分別增長24.73%、10.43%。

雲南、江蘇春節假期遊客接待量分別為4514.61萬人次、4135.01萬人次，山東、河南、湖北緊隨其後，遊客接待數皆入列3000萬人次梯隊中；浙江、福建排位稍後，也有超2000萬人次；湖南、吉林等6省市遊客接待量超千萬。

▲遊客在寧夏體驗滑雪。（圖／CFP）

▲遊客在寧夏體驗滑雪。（圖／CFP）

在旅遊總收入方面，雲南在春節連假7天內狂攬384.35億元旅遊收入，在21省市中名列第一，浙江旅遊收入也突破300億元，至於江蘇、山東、四川在假期旅遊收入方面，均超過200億元；湖北、河南、上海、湖南、福建、黑龍江、吉林7省份緊隨其後，春節假期旅遊收入超百億人民幣。

▲上海迪士尼。（圖／CFP）

▲上海迪士尼春節假期期間吸引大小朋友入園旅遊。（圖／CFP）

從上述數據概略估算，春節期間「寧夏遊」最便宜，人均花費414.73元，其次為「四川遊」，人均花費449.48元，「上海遊」人均花費較高，為1660.20元。

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