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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定陳建仁當行政院長　洪孟楷籲上任首重「治安、資安、人心安」

▲前副總統陳建仁出席陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對總統蔡英文成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，預計將於26日對外宣布相關人事，國民黨文傳會主委洪孟楷今日表示，新年期間還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆，但他也提醒陳建仁上任後應首重「治安、資安、人心安」，因為這才是人民想要看到的政府。

外傳蔡英文在春節期間啟動內閣徵詢作業，除了與蘇貞昌進一步盤點內閣狀況、聽取閣員去留意見外，更與陳建仁當面討論組閣一事，將於明日正式對外公布相關人事。對此，洪孟楷25日透過臉書發文指出，新年期間還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆，但他也提醒，陳建仁應首重「治安、資安、人心安」，因為這才是人民想要看到的政府。

對於「治安、資安、人心安」，洪孟楷進一步說明，從九合一選前的台南88槍案件、到柬埔寨人蛇詐騙與各地的變賣帳戶的綁票事件，這些過去不曾發生在台灣土地的事件，如今卻真實上演，治安敗壞讓人民無法安居樂業，行政院每兩個月召開一次的「全國治安會報」在蘇貞昌任內時常延宕，陳建仁上任後該把螺絲拴緊，以行動展現維護治安的決心。

洪孟楷提及，現今社會詐騙橫行，個人資料被外流到網站上販賣，無論是駭客入侵或是公務員勾結私下販賣，這都是政府不容允許的錯誤。資安就是國安，政府該落實面對，不要只是政治意識形態的防範，而是真正全面保護國人個資，若連政府高官的資料都會外流，民眾又怎麼能相信政府真的能保護人民的安全？

洪孟楷強調，萊豬開放、黑心快篩進口、還稅於民無法年前發放。過去幾年重大施政，都與民心背道而馳，追根究底就是蘇貞昌剛愎自用，以為只要帶風向就能強度關山，殊不知人民也許當下不講，但不代表就可以予取予求，呼籲「要人心安就從重視人民的聲音開始。」

最後，洪孟楷也呼籲陳建仁，應推出專業與用人唯才的政務官人選，別只是敗選者聯盟任命或在小圈圈內找人，這才是台灣2350萬人共同期望看到政府的作為。

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