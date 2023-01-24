誰來接閣揆？　學者分析：「他」任國防部長機率比較高

▲左正東認為，顧立雄接任國防部長機率比較高。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

正值內閣改組之際，新內閣人選備受關注。對此，台大政治系教授左正東23日指出，總統蔡英文22日在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人的陪同下慰勉憲兵裝步營，他分析，此舉看出顧立雄擔任國防部長的機率比較高，因為行政院長向來沒有陪同巡視部隊，如果顧立雄要擔任行政院長，陪同的就不會是顧立雄。

針對新閣揆人選，左正東在節目《張雅婷辣晚報》中提到，副總統陳建仁日前在臉書談「寬容」，他質疑，這個「寬容」是要寬容大家為了高端攻擊陳建仁嗎？要寬容什麼事情大家並不曉得，但他表示，陳建仁現在的角色比較像佈道家，這個角色的形象跟行政院長比較不太一樣，因此他認為其他人選比較有機會，甚至蘇貞昌留任也不無可能。

此外，左正東指出，顧立雄陪同蔡英文視察憲兵裝步營，他認為「誰」陪同蔡英文視察非常重要，因此顧立雄擔任國防部長的機率比較高，因為行政院長向來不會陪同巡視部隊，如果顧立雄要擔任行政院長，陪同的就不會是顧立雄。他更提到，美國智庫有研究談到台灣的國防政策，蔡英文的國防政策往往受到國防部的反彈無法順利推行，所以台灣的國防要大刀闊斧的改革，就必須強化國防部長的角色，希望加強「文人」對軍人的監督，因此他認為，按照蔡英文對美國意見重視的程度，派一個「文人部長」的可能性非常高。