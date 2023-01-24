蔡英文視察特指部、海巡　關心高雄水情要求「加速水資源建設」

▲蔡英文前往高雄陸軍特指部特三營。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日陸續前往高雄陸軍特指部特三營、海巡署第七巡防區指揮部、第五岸巡隊慰勉留守同仁，她也關心先前因執行跳傘任務而受傷的秦良丰下士復原狀況。此外，蔡英文也前往高屏溪攔河堰管理中心視導，特別關心高雄水情，並要求加速水資源的建設。

蔡英文抵達陸軍特指部特三營時，除聽取任務簡報及特戰裝備介紹，也觀看107年傘安事件受傷人員秦良丰下士的拜年影片及其所撰寫「我的青春歲月」散文。

蔡英文致詞時說，在大年初一、初二，她分別到憲兵裝步239營，以及陸軍裝甲586旅聯兵三營；今天初三，則來到陸軍的特指部特三營特1連。她希望，透過這些行程，讓國人同胞看到，因為有中華民國國軍堅守崗位，我們才能夠安心過年，「大家辛苦了」。

蔡英文指出，特指部特三營在去年一月移防到嶺口營區之後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，擔負許多重要目標防護的任務，當重大災害發生時，也會投入搶救工作。她說，特戰弟兄姊妹，都必須在嚴峻的環境下，接受高強度的訓練，也正是因為大家的勤訓精練，在去年漢光演習、特戰營基地訓練，以及特等射手鑑測等各項任務中，都有很好的表現。

蔡英文表示，她讀到因執行跳傘任務而受傷的秦良丰下士，所撰寫的散文，深刻感受秦良丰對於國軍、對於特戰部隊的濃厚情感。她相信，憑藉著特戰部隊「忠義剽悍、勇猛頑強」的精神，良丰一定可以儘快康復，重返大家的行列，一起守護我們的家園。

接著，蔡英文前往高屏溪攔河堰管理中心視導並慰勉留守同仁辛勞，她在聽取經濟部水利署署長賴建信「高雄水情簡報」後致詞表示，她今天主要是來了解高雄供水的情況，從簡報中可以了解，之前百年大旱所面臨的供水挑戰，確實有助於未來穩定供水的作業。

蔡英文表示，去年南部地區的降雨量，是近30年來最低，感謝經濟部、高雄市政府及相關單位的努力，超前部署，啟動相關防旱措施，有效控管水資源調配，並加速完成相關水資源建設，讓有限的水資源能做最有效利用。

蔡英文指出，接下來是抗旱的關鍵時刻，請大家要共同積極審慎因應，維持穩定供水，減低旱象對民眾造成的影響。她也感謝所有水利同仁對抗旱的付出，在春節期間繼續留守。

▼蔡英文前往海巡署第七巡防區指揮部、第五岸巡隊慰勉留守同仁。（圖／總統府提供）



蔡英文下午則轉往海巡署第七巡防區指揮部、第五岸巡隊慰勉同仁。她表示，今天是大年初三，在許多民眾回家團圓的時候，我們全國及外島地區，還有許多海巡同仁，堅守在崗位上。尤其，這幾天日夜溫差大，許多同仁在嚴酷的天候下，為我們守護海防的安全，她要感謝大家的辛勞。

蔡英文表示，過去一年來，海巡署的任務很重，除了例行性的查緝走私偷渡、海上救援，也持續在我們的經濟海域、以及公海上巡護，維護我們的海岸線安全，「這幾年來，無論是邊境的防疫工作，或是支援防堵非洲豬瘟，海巡弟兄姊妹都全力以赴，為國人的生活安全打拚，要謝謝大家的付出」。