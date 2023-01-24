「林智堅論文門」影響民調曝光　61.1%不支持蔡英文「挺堅到底」

▲外界普遍認為林智堅「論文門」對2022九合一選舉結果造成影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆今（24）日公開一份未曾公布的民調，他表示，有鑒於「林智堅論文門案」對2022九合一地方選舉有重大影響，為讓國人更清楚瞭解此案的全國性民意反應，決定公諸於世。

民調提問「前民進黨桃園市長參選人林智堅，接連被台大和中華大學因碩士論文抄襲而撤銷學位。蔡英文總統兼黨主席在台大決議撤銷林智堅學位後，下令「全黨公職力挺林智堅清白」，請問您支不支持她這項做法？」結果顯示，8.3%非常支持，13.3%還算支持，26.3%不太支持，34.8%一點也不支持，17.3%沒意見、不知道、拒答，換言之，在二十歲以上國人中，21.6%支持蔡總統力挺林智堅清白，61.1%不支持。他指出，這項發現傳達了一個非常清楚的訊息，「國人一面倒不支持蔡總統力挺林智堅清白的做法。」,

游盈隆指出，進一步分析發現，在年齡層方面，20-34歲，七成以上不支持，一成左右支持，其他年齡層，多數不支持；在教育背景方面，除了初/國中及以下教育程度者外，高中/高職及以上教育程度者皆一面倒不支持，大學及以上教育程度者，七成三不支持，一成四支持；在職業背景方面，各行各業皆呈現大多數不支持的景象，學生方面，則是無人支持，六成七不支持，三成三不知道。

此外，在政黨認同方面，綠認同者方面四成一支持，四成八不支持，中性選民6.9%支持，六成六不支持，藍認同者2.4%支持，九成三不支持；在政黨支持方面，民進黨支持者中，五成二支持，三成四不支持，一成四不知道，中性選民方面，一成一支持，五成一不支持。值得關注的是，在6都16縣市方面，都呈現一面倒不支持，包括民進黨大本營的南台灣和桃園市。

本調查是台灣民意基金會委託山水民調公司，訪問期間是2022年9月12一天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本484人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負4.35個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。