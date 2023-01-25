廂型車駕駛國道「放手吹笛子」！嫩妹驚呆錄下：真的在吹耶

▲國道上有位廂型車駕駛放手吹笛子。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



記者柯振中／綜合報導

這樣好危險！一名女子春節期間與親友開車上國道，不料意外發現隔壁廂型車的駕駛竟然在維持車速的同時放開方向盤，還在專心演奏手上的樂器，離譜的畫片引發熱烈討論，更有網友批評「感覺是要把自己送走的前奏」。

這名女子在「爆怨公社」上傳了一段影片，當時她與親友位在國道上，過程中有人注意到隔壁廂型車，駕駛的雙手似乎沒有放在方向盤上。

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▲從紅圈處可以看見，該名駕駛的手並沒有放在方向盤上，面前還擺了一本類似樂譜的書籍。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



等到2車再度擦身，女子拿出早就開啟錄影模式的手機，朝著廂型車的駕駛座拍去，結果真的拍下了車輛駕駛「解放雙手」的畫面，且駕駛手上還拿著類似笛子的樂器在演奏，甚至還看了一眼樂譜，離譜的畫面讓她驚喊，「是我看錯了嗎？」

不少網友看完離奇的畫面，也感到十分傻眼，在留言區出言回應，「現在你才知道外面很多瘋子」、「睡覺的都有了，吹個笛子就不用大驚小怪了」、「第一個實現自己幫自己西索米的男人」、「過個年什麼妖魔鬼怪都出來了」、「童話故事吹笛人的現實版」、「感覺是要把自己送走的前奏」、「改天就會有人幫他吹鎖吶了。」