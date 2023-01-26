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初五湧車潮！國道壅塞「事故頻傳」　國5北上估塞到明晨

▲▼高速公路車況。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今天初五高速公路車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

今天大年初五（26日），國道湧現出遊和收假車潮，高速公路局表示，今天不少路段車多壅塞，時速低於40公里，包括國1中壢-楊梅南向路段、國3中和-樹林南向路段、國10燕巢-燕巢系統東向路段等，國5則是雙向車多壅塞，礁溪、宜蘭等處排隊約1.5公里，預估車多壅塞情況平均會到今晚8到9時，國五路段更可能持續到明晨2時，由於今天不少路段發生事故，高公局提醒用路人保持車距並注意行車安全。

今天是初五，春節連假進入尾聲，國道除了旅遊車潮外，也出現不少北上收假車潮，根據高公局統計，昨日（25日）全日交通量為 129.7百萬車公里，為年平均平日1.5倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日1.3倍，昨日路況除北向國1與國3新竹路段於24時及國5宜蘭至坪林於隔日2時紓解外，其餘路段於22時後大致順暢。

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▲▼國道今天發生小客車追撞事故占內線車道。（圖／高公局提供）

▲▼國道今天發生多起小客車追撞事故占用車道狀況。（圖／高公局提供）

▲▼國道今天發生小客車追撞事故占內線車道。（圖／高公局提供）

高公局表示，今天0到5時平均交通量為10.4萬車公里，為年平均平日3.0倍，預估今日交通量為128百萬車公里，而預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

根據高公局資料，今天不少路段都是車多壅塞，括國1中壢-楊梅南向路段、湖口服務區-新竹南向路段、西螺服務區-北斗北向路段，以及國3中和-樹林南向路段、國10燕巢-燕巢系統東向路段等，國5則是雙向車多壅塞，礁溪、宜蘭、羅東等處排隊約1.5公里。

高公局指出，預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，而預估各路段車多壅塞情況，平均會持續到今晚8到9時，國三的大山到香山路段，則會持續到凌晨，而國五路段更可能持續到明晨2時，由於今天不少路段發生事故，提醒用路人保持車距並注意行車安全。

▲▼國道今天發生小客車追撞事故占內線車道。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預判今天下午重點壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼國道今天發生小客車追撞事故占內線車道。（圖／高公局提供）

▼高公局預判今天下午重點壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼國道今天發生小客車追撞事故占內線車道。（圖／高公局提供）

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