體感僅8°C！新竹關西服務站「低溫颳大風」　女冷到昏厥倒地

▲陳姓女子從南部返回基隆，途經關西服務區稍作休息，結果被低溫大風冷到暈。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

年假進入尾聲，國道也開始出現大量返家車潮，除此之外，一連幾天的超低溫也讓往來旅客大喊吃不消。一名40多歲的女性遊客，在行經關西服務區時於賣場稍作休整，不料卻突然身體不適倒地，幸當時國道警方剛好在附近執行勤務，緊急連絡119將女子送醫。

國道第六大隊竹林分隊小隊長蔡維中及警員楊雅嵐昨(25日)午間在關西服務區執行交整勤務，約12時左右，發現47歲的陳姓女子呈現半昏狀態倒在路旁，員警喚醒女子後緊急協助移動到室內，廣播通知家屬，並通知119前往現場支援。

▲▼家屬表示，不曉得關西服務區風這麼大又這麼冷。

女子表示，因天氣太冷造成胸部疼痛，感覺無法喘氣，救護車抵達現場後將陳女送往桃園國軍總醫院救治，經緊急醫療後女子無大礙順利出院。

昨日關西地區氣溫約在9-14度，但服務區地曠幾乎無遮蔽物，體感溫度大約只有8度左右，加上關西服務區本就風大，女子一時無法適應，在賣場外就冷到昏倒。家屬表示，陳女罹有過度換氣症狀，一行人從南部返回基隆，不知道關西服務區風這麼大又這麼冷，對執勤員警及時救護深表感激。