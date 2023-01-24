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台灣刺青男日本泡澡遭趕走！討拍卻被一面倒酸爆：這是常識

▲▼公共澡堂,公共浴池。（圖／CFP）

▲許多台人喜歡到日本旅遊，但如果不尊重當地的風俗文化，可能因此出大事。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

春節期間有許多人會出國旅遊，其中日本與台灣十分鄰近，不少人因此跑到日本享受年節。不過，一名身上有刺青的台人跑去日本過年，在飯店的澡堂洗完澡、準備下去泡湯，竟然遭到業者趕走，對方甚至還報警處理，讓他相當不能諒解，而貼文曝光後，PO文者也慘遭酸爆，網友們一面倒痛斥「無知的遊客」。

一名男子在「爆廢公社」分享貼文，有位網友的朋友趁著過年期間，跑去日本旅遊，過程中在飯店內的澡堂洗澡，等到沐浴完成，準備泡入浴池，卻有飯店員工突然衝進來，大吼著將人趕走。

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▼出國旅遊時，務必要尊重當地的風俗民情。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲▼日本,居酒屋,街道。（圖／取自免費圖庫pexels）

原來，該網友的朋友身上有大面積的刺青，但因為當下也聽不懂對方在說什麼，於是隨手拿起板凳，希望能讓飯店員工安靜，豈料因此驚動了飯店的老闆，對方不但報警處理，甚至還將人趕走，旅遊的興致一下就沒了，讓網友的朋友相當不能諒解。

而這次到日本旅遊，卻因為刺青而敗壞興致的經驗，非但沒有得到同情，反而有不少人一面倒叫好，「無知的遊客…很不可思議」、「在日本，刺青者確實不能隨便入澡堂，入境沒問俗，怪誰」、「刺青是不能泡溫泉的，這是常識耶！沒水準」、「自己不弄清楚各地習俗，然後在那怪業者？以為每個國家都跟台灣一樣隨便嗎」、「真丟人現眼，還敢上來討罵！」

 

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