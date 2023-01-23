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過年放鳥日旅館「害損失24萬日圓」　當事人急致電道歉：願全額賠償

記者朱祖儀／綜合報導

日本湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）痛訴，台灣一名李姓旅客向旅館訂房後無故放鳥，導致旅館損失將近24萬日圓，消息一出引發外界熱議。對此，被投訴的李姓旅客解釋，當時是因為訂房上出現誤會，不是故意放鳥旅館，目前已經和旅館聯繫上，願意全額賠償旅館損失。而這起旅遊失格事件也引起日本「讀賣新聞社」關注。

▲▼。（圖／湯布院椿旅館授權）

▲日本旅館控訴被台灣旅客放鳥。（圖／湯布院椿旅館授權）

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日本湯布院椿旅館表示，李男去年12月初向他們訂了2間房間，還指定要吃瀨戶內海限定的關鰺魚（関アジ），但食材和床舖都已經準備好，卻遲遲等不到李男一行人，且無論發郵件還是打電話，都無法聯繫上對方，導致損失23萬7600日圓（約新台幣5萬5629元），比一個員工的月薪還要多。

曾在台灣居住的湯屋員工八代子對此事感到傷心又憤怒，表示「旅館營業13年來，從來沒有碰過這樣的台灣旅客！」且自從311大地震後，他們接待每個來自台灣的客人，都當作自己的家人一樣用心，未料如今卻碰到這種情況，感到很痛心。

據了解，李男已在今（23）日早上打電話到旅館道歉，表示對於造成旅館困擾非常抱歉，也解釋是因為沒有收到訂房成功的確認信件，以為訂房失敗，所以才沒有入住。旅館則回應，多數日本訂房網站只要有出現預約號碼，就代表訂房成功，不會另外寄出郵件通知。

▲▼。（圖／湯布院椿旅館授權）

▲李男表示，願意賠償旅館損失。（圖／湯布院椿旅館授權）

至於賠償部分，李男表示願意賠償旅館的所有損失，但匯款時間希望在春節過後，飯店已大方答應。雖然這次發生誤會，但李男也指出，自己真的很喜歡日本的風土人情，不知道日後如果想再和湯布院椿旅館訂房，是否還能入住，飯店也回應「歡迎」。這起旅遊失格事件發生在春節期間，也引起日本「讀賣新聞社」關注，對此旅館會準備相關事務，希望能夠提醒台灣和全球旅客，在日本旅遊時要特別注意的事項。

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