日本「湯布院村」怒控台客預訂2晚放鳥　24萬日幣高級食材全浪費

▲日本「湯布院村」跨海控訴一名李姓旅客惡意棄單，造成損失 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者吳奕靖、楊漢聲／台東報導

一名李姓台灣旅客在去年12月8日透過日本訂房網站，向日本一家超高評價溫泉飯店「湯布院村(ゆふいん椿)」訂了兩個晚上的獨棟客房，抵達日期是今年的小年夜，也就是20日，而且這名李姓旅客還預定了高級食材，將近24萬日圓，結果竟然給人家放鳥，這讓湯布院村說營業13年來，從來沒有碰過這樣的旅客，讓人傷心和痛心。

飯店營業13年來，從來沒有碰過這樣的台灣旅客！在台灣長大的湯屋員工八代子女士傷心又憤怒，她說：「311地震後我們接待來自台灣的客人，都當成自己的家人一樣用心款待，那是我們能為台灣朋友做的小小心意；但是這位李先生『無斷』(擅自)取消，信件也不回電話也不接；他指定豐厚水道限定的『關鰺魚』(関アジ)高檔食材和種種料理，我們只能全部丟棄，是絕對不可以再拿去招待其他住宿客人，員工們是十二萬分失望和痛心！」

▲李姓旅客還預定了價值台幣5萬6千塊的食材惡 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

原來一名台灣李姓民眾在去年透過日本訂房網站向「湯布院村」訂了今年1月20日兩晚的獨棟客房，而且還預定了24萬日圓，相當於台幣5萬6千元的食材訂單，結果時間到了，這名李姓民眾竟然憑空消失，「湯布院村」打電話也沒有人接，這讓店家相當生氣，因為這張訂單損失就超過他們一個員工的薪水。

員工被欺騙的心情從原本的被羞辱轉為憤怒，「真的很生氣也很可恥，為什麼是台灣人？真的非常失望，台灣客人給予我們是非常好的印象，如今呢？」飯店總經理立川幸司表達「無法言喻的殘念」，他們從去年聖誕節前一直工作至今沒有休息，想讓國外旅客在湯布院留下最美好的旅遊體驗，對於旅客都是無比尊重，可是現在發生李姓男子放鳥事件讓他們深受打擊，幾天來各自工作經常不發一語，誰都不想開口再一次挑起創傷，雖然訂房單據上卻仍未對李男標註「NO SHOW」也希望李男能夠和他們連絡賠償全額損失。