飛日本吃拉麵　簽名牆見「唯一台灣YTR」他驚呆：同牆橋本環奈

▲橋本環奈跟台灣YTR的簽名在同面牆上。（圖／翻攝自橋本環奈、愛莉莎莎IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

越來越多台人出國玩，就有網友到日本大阪吃拉麵的時候，看到簽名牆上有許多明星蒞臨過，像是「千年一遇美少女」橋本環奈、日本代表歌姬中島美嘉等人，其中也不乏台灣藝人。意外的是，他在當中看到一個簽名，「整片簽名牆只有一個台灣YTR：愛莉莎莎」，不禁感到詫異，也引發其他人熱議。

這位網友22日在Dcard上發起閒聊，「台灣YouTuber界的天花板？」文中貼出簽名牆的照片，當中日本藝人的部分有的橋本環奈、田中圭、桑田佳祐、指原莉乃、中島美嘉、藤原龍也等人，中間還穿插著敖犬、黃立成、小甜甜、張兆志等台灣藝人。

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▲橋本環奈在2019年4月留下簽名。（圖／翻攝自Dcard）

讓他感到意外的是，「整片簽名牆只有一個台灣YTR：愛莉莎莎」，接著貼出愛莉莎莎的簽名，「還是我眼殘？幫忙求解一下」，詫異愛莉莎莎居然跟橋本環奈出現在「同一面牆」，最後曝光地點是大阪的一蘭拉麵，「大阪道頓堀沒豬肉這間。」

▲愛莉莎莎是簽名牆中唯一一個台灣YTR。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，許多網友也驚嘆不已，「她真的很成功」、「這是可以出現在同一面牆的嗎？突然對愛莉莎莎另眼相看了」、「她是日本人能認出來的台灣YouTuber欸！雖然很多人不想承認，但真的算紅了」、「驚呆ㄌ！就算跟店家自薦好了，店家願意這樣給她簽名也是她的本事ㄟ！真的有猛到」、「還有EPIK HIGH！厲害了這個。」

▼有網友表示，愛莉莎莎是日本人能認出來的台灣YTR。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）