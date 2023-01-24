「高空跳傘」訓練過程曝　能掛「神龍臂章」超困難！

▲訓員結訓時使用高空滲透傘具跳傘。（圖／國防部軍聞社提供）

記者江采蓁／綜合報導

為強化特種作戰能力，陸軍航特部空訓中心設有「高空滲透跳傘訓練班」，培養儲訓學員高空跳傘戰技，累積跳傘經驗，成為合格的高空隊員，但要想加入這個班隊並非是ㄧ件容易的事。

首先必須完成基本傘訓、跳傘長訓練班或特種地形跳傘等訓練，才能參訓，且在結訓前，須完成一定次數的高空跳傘訓練，以及進入高空跳傘專精班完成另一階段的高空跳傘，才能掛上真正的「神龍臂章」，因此，每位高空跳傘隊員身上的「神龍臂章」都是得來不易。

進入空中訓練階段後，空訓中心初期規劃引張帶訓練，待動作穩定純熟後，才能進入不同秒數自拉傘的定向自由落體等科目。學員登機後會不斷的在機上反覆練習地面訓練的動作，因為跳出機門，就是與時間競賽，在著陸前，要依據當前的高度、風向、風速等判斷實施操傘，可說是分秒必爭；當訓員跳出機門時，人員在空中除了操傘，還必須完成跟蹤隊形，朝目標區前進，對於初次跳高空傘的學員非常不容易，因此，每次的跳傘著陸後，教官也會藉由訓後回顧，一一糾正學員跳出機門的動作，不斷的修正姿勢、檢討精進，讓每次的跳傘姿態更完美。

▲訓員在機上反覆練習地面動作。（圖／國防部軍聞社提供）

「高空滲透跳傘訓練班」在經過地面訓練的評鑑後，必須開始執行空中跳傘訓練，藉由跳傘次數的經驗累積，熟習操傘技巧、姿態穩定以及精準的進入目標區。空訓中心傘訓教官組高士官長表示，高空滲透跳傘訓練班的訓練目的主要在培訓高空專長人員，在戰時的時候利用高空滲透的方式，在敵後方實施滲透，或針對敵重要設施的破壞及佔領，而目前高空訓練空跳需達到一定次數，且各階段的跳傘動作均要合格，才會完訓。

「訓練當然是所謂的循序漸進」，高士官長表示，因為一開始並不能確定訓員在空中的動作到底穩不穩定，要利用引張帶先期將主傘拉出來，再藉由跳出的這段期間判斷訓員動作是否穩定。他提到，引張帶是第一個空中階段的訓練，評定動作穩定後就會開始進入自由落體自拉傘、定向等科目，最後結訓必須達到20秒定向都必須是穩定的狀態，且可以清楚自行拉傘。

「訓員在跳出後，操傘就是另一個重要課題」，高士官長指出，脫離機門後，就要立即確定自己的位置，結合跳傘長告知的風向風速，在上風區跳出，然後開始尋找著陸點，在準備要進目標區的時候，訓員必須要去練習跟蹤隊形，一個跟著一個排好隊形，因為高空滲透是屬於小部隊戰鬥，因此在空中要先學會跟蹤隊形，不可使任何隊員分散，導致影響任務遂行。

「因為傘具一直在前進，它不像我們摩托車還可以煞車停止，但是傘具是一直在下降跟前進，所以你只有全神灌注及細膩的控制傘具。」高士官長認為，跳傘從上機、實際跳出到進入目標區，過程都是環環相扣，環境的因素加上人的操控因素，必須同時兼顧，所以剛開始跳高空儲訓學員必須在短時間內整合整合這些因素並不容易，要靠跳傘的次數經驗逐次累積才能達標。

高士官長指出，高度下降到一定高度時，訓員必須確定風向風速是不是與機上通報的風向風速ㄧ致，且配合地面上風筒須不間斷判別，然後走一個L形三邊，最後進航之後的第三邊就是要落在目標區上空，不斷地控制傘具前進及下降速度，然後落入目標區內。

▲訓員高空操傘。（圖／國防部軍聞社提供）