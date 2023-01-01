「民防從教育做起」　救災、用槍觀念普及全民備戰狀態

記者陳詩璧、林緯平、梁建裕／專題報導

受到烏俄戰爭影響，各國對武器的需求高漲，而玩具槍生產大國的台灣，所產製的玩具槍不論是重量或外型，已完全比照真槍，因此，台製玩具槍成為不少國家的練習槍首選。日前，台灣代表團赴美參加「IDPA美國國家盃」錦標賽，獲鐵瞄組最精準射手獎殊榮外，更是首度由槍枝管制國家選手，賽前以玩具槍訓練、正式比賽取得持槍證，短時間內切換使用真槍參賽。優異的競技表現，除了平時練習的實力累積，訓練用玩具槍的擬真度，更是不可或缺的助攻裝備。

▲2022年有許多台灣人想知道槍械的使用，教學單位報名人數大多為過往的兩到三倍。（圖／記者梁建裕攝）

台灣軍事、戶外及玩具槍用品展上，大批軍事迷湧入，各家玩具槍都有不同特色，軍事迷每攤必逛、人潮滿滿，國軍也參展，「我可以上去坐嗎？」民眾在制服筆挺的軍官們指引下、坐上軍用吉普車拍照，背景襯著陳列的軍備與各式軍用車，特別有感覺。

▲2022年台灣軍事、戶外及玩具槍用品展，各攤位都有不少民眾上門諮詢，其中國軍的攤位上，人潮絡繹不絕。（圖／記者陳詩璧攝）

台灣是玩具槍製造大國 「超級逼真」吸引法、荷、日軍搶下訂

今年參觀人數眾多，展場另一隅攤位的畫面映入眼簾，「下一位，請戴護目鏡。」工作人員整好裝備，讓民眾上前試槍，排隊人潮至少10公尺。



在這裡，參觀民眾可以選擇機關槍，也可以嘗試最新的「古基塔夫無後座力炮」，巍嘉國際產品經理介紹最新型的炮彈，「配件很多，有散彈、長的流彈跟球型。」這類擬真玩具槍，從外型到內裝細緻如真，幾乎完全比照美製品，不只台灣人愛，連國外軍警也用台製玩具槍當練習槍。

▲中華民國玩具槍協會理事長龔詩哲提到，台灣是玩具槍製造大國，外銷的產品中，有不少都被軍警拿來當練習槍。（圖／記者梁建裕攝）

中華民國玩具槍協會理事長龔詩哲表示，像這樣單一家公司出產的玩具槍，已經外銷全球30幾個國家，包括日本自衛隊、法國軍方、荷蘭警方等，採購擬真玩具槍作為平日練習槍。這個國際普遍的模式，台灣也不例外，已經有部份縣市警局採用。

不僅止於此，在電影電視廣告戲劇圈，許多道具用槍也是使用這類台製玩具槍，再透過後製視覺效果呈現火力，效果相當逼真。

IDPA國際賽最精準射手在台灣 教官：練玩具槍銜接真槍「可行」

▲IDPA國際防衛手槍協會台灣俱樂部教官沈志亮，今年參加美國國家盃大賽，拿到鐵瞄組最精準射手獎項，他認為學玩具槍是先了解槍枝使用，轉換成真槍比賽，是銜接得上的。（圖／記者梁建裕攝）

IDPA國際防衛手槍協會成立於1996年，台灣因槍枝管制嚴格，遲至2015年才以俱樂部形式加入，第1年會員數只有5人，如今將近1千人，成長數度極快。2022年，台灣組隊赴美參加「IDPA美國國家盃」，一舉拿下6面獎牌、表現不俗；沈志亮教官更打敗30幾個國家代表，榮登「鐵瞄組最精準射手」，這面獎牌的肯定，等同於全球冠軍的殊榮。

▲IDPA國際防衛手槍協會台灣俱樂部，會員數從2015年的5人，2022年增至1千人。（圖／王譯萱製）

沈志亮分享經驗，「玩具槍轉換到真槍是可行的！」在台灣的練習時用玩具槍，不過，滑套、扣壓等，仍必須模擬真槍重量「調重」才適用，等到了美國比賽，才換成真槍練習，「半天左右就能抓回手感！」平時，他不只擔任IDPA的教官，也支援其他團體當講師，主要向大眾推廣安全用槍的觀念。

今年從烏俄戰爭爆發後，全台報名初學班的人數增加2、3倍，課程多到連中、南部都找他支援，「每一位上過課的民眾都是一顆種子，當他們與朋友分享、持續擴散正確觀念，就是我們最大的目的。」

「因為擔心槍分配下來也不會用！」 學生備戰搶積極搶發問

▲CAMP66創辦人熊麒勝（右二）和民眾談烏俄戰。（圖／記者陳詩璧攝）

全民國防射擊教育中心CAMP66創辦人熊麒勝，從小是軍事迷，高中畢業先到海軍服役。退役後，他把畢生軍事收藏佈置成體驗教室，平時也到各地辦展，但他發現今年尤其是烏俄戰爭開打至今，民眾的態度有了180度大轉變。熊麒勝說「以前比較像是我們去推廣，戰爭開打後，民眾會主動來問，這是烏俄戰爭使用的武器嗎?」態度變主動積極參與。

▲CAMP66創辦人熊麒勝與學生們說明並操作止血帶的使用方式。（圖／記者陳詩璧攝）

熊麒勝提到，民防就是要從民間做起，當初他成立CAMP66，不只搜集台灣、美軍的軍事設備，還有中國大陸解放軍之陸軍、海陸所穿的軍服、最新的星空迷彩鋼盔，以及目前使用的954步槍模型等，全都展示出來。

採訪這天，高中社團「全民國防推廣社」學生預約參觀體驗，現場展示區牆面掛滿槍枝模型、各式軍服、裝備等，讓年輕人嘖嘖稱奇、大感新鮮。

新莊丹鳳高中的學生黃俊德提到，今年很多學生都想轉進國防推廣社，主要是想學槍枝的使用，因為擔心如果台灣發生戰爭，槍分配下來也不會用。

▲牆上掛的是國軍每個時期使用的槍支及軍服。（圖／記者梁建裕攝）

熊麒勝向學生們解說國內各軍種製服的演變，美軍近年的軍服、配備進化，射擊練習、瞄準鏡、止血帶的使用、SOS鈴聲認識，以及最新軍用急救設備等，「學生的理解度與接受度其實很高！」他說，全民國防要從民間做起，當民眾有了對國軍的認識、對國防有概念，才能達到共好。

「國防知識、急救課程等，這不只是打仗用得上，災難發生時也很適用。」淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑正面看待。

不過，林穎佑特別聲明，民眾必須意識到：「戰爭是突發的！」他強調，台海戰爭對台灣的首要威脅是空對地，當民眾開始使用到槍枝時，表示台灣被登陸了。此外，真實的戰爭，被迫面對的狀況還有很多，舉例來說，如果海域封鎖，物資進不來時，那裡有物資？物資的分配與發放，都必須有人負責運籌帷幄與龐大人力落實於執行。

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