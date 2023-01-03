挺學生要接受國防教育　曾銘宗：但連幼稚園都有需要嗎？

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院兒權小組是否曾建議要讓幼稚園學生學習辨別砲彈聲，行政院發言人羅秉成表示，該報導引用錯誤，是建議「全民國防手冊」要易懂易讀，讓兒少、身障者理解如何避難。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗3日表示，他贊成當學生在某階段要接受國防教育或國防事務，但真的要到幼稚園？教育部要好好檢討。

台海緊張情勢加劇，有媒體報導，行政院兒童及少年福利與權益推動小組去年一場臨時會議中，要求教育部參考國家安全手冊內容，針對高中以下學校定期辦理戰備演練，包括幼稚園都得學辨別砲彈聲。但羅秉成澄清是報導引用錯誤，會中沒人提議要幼童學習辨識砲彈，而是建議「全民國防手冊」要易懂易讀，讓兒少、身障者理解如何避難。

對此，曾銘宗受訪表示，「我要問問連幼稚園都有需要嗎？」當然他贊成當學生在某階段要接受國防教育或國防事務，但真的要到幼稚園？教育部要好好檢討。

▼民進黨立委林靜儀曾提出「全民國防手冊」內容，應該要教民眾怎麼準備才是重點。（圖／林靜儀國會辦公室提供，下同）

▼號稱是「QR Code大全集」的《全民國防手冊》。（圖／截自《全民國防手冊》）