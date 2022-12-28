綠委曝調整役期前「未接獲通知討論」　仍給予肯定讚：還役男尊嚴

▲針對義務役恢復一年，陳歐珀認為應給予肯定。（圖／記者游芳男翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文昨（27）日拍板義務役延長一年，對此，民進黨立委陳歐珀今（28）日指出，雖然在宣布調整役期之前，包括他在內的多位執政黨立委都未接獲通知及討論，難免認為倉促，但從昨日蔡總統公布的配套來看，可說是設想周到，並還給過去義務役男所沒有的當兵的尊嚴，他認為應給予肯定。

陳歐珀指出，台灣的民主不是從天而降，而是靠加強國防來捍衛，這就是自由的代價，他表示，面對中國威脅，蔡總統這六年來強化國防的政績，除了國艦國造、擴大軍購、台美聯合武器生產，最終達成美國無償軍援台灣的成就。他也提到，雖然台灣早有認為四個月役期過短的聲音，但直到軍備根基逐一穩固後，蔡總統才進行總體的役期及軍事訓練等根本改革，他認為「時機非常恰當」。

此外，陳歐珀表示，雖然在宣布調整役期之前，包括他在內的多位執政黨立委都未接獲通知及討論，難免認為倉促。但他認為，從昨天蔡總統公布的配套來看，不僅為役男加薪、改革現代化軍事訓練內容，也不忘修法銜接勞退年資，可說是設想周到，並還給過去義務役男所沒有的當兵的尊嚴。

陳歐珀呼籲，守護台灣的民主政體及國家主權應是國民共同的目標，在真正實施義務役役期調整的這一年內，他也希望中央持續與在野黨、民眾溝通，並且務實規劃軍事訓練內容、適時調度資源，讓理想不會淪為空談，真正落實全民國防的堅實目標。