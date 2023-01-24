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飄香一甲子新竹美食「水潤餅」　口感軟Q散發肉桂香！只剩這有賣

▲水潤餅。（圖／新竹市府提供）

▲新竹特有名產「水潤餅」成分樸實簡單，不止是老一輩的特殊回憶，許多年輕人也愛這一味。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹超過甲子的傳統美食「水潤餅」不是潤餅，而是許多新竹人從小吃到大的「古早零嘴」，2、 30年前新竹仍有多家製作水潤餅的店，但時代遷移及利潤降低，這道簡單樸實的老味道也漸漸凋零，今日新竹只剩下「德龍商行」仍持續販售。

接班父親的手工，二代老闆楊水龍是從國中開始學做水潤餅，兩代經營至今已超過50年。現在製作的水潤餅外型圓扁，形狀不具規則，餅皮上有火痕，原料只有麵粉、水、糖、鹽和肉桂粉，因為加人工添加物和防腐劑，只能保存3至4天，冷凍能保存半年。楊水龍說：「外地的像山東大餅，又乾又硬，跟我們的水潤餅不同，我們的吃起來口感軟Q香甜，吃在嘴裡散發麵粉的自然香味，常常一片接著一片。」

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▲水潤餅。（圖／新竹市府提供）

▲▼水潤餅Q軟帶點嚼勁，麵香中帶著淡淡肉桂香，因成分單純無防腐劑，不耐常溫久放。

▲水潤餅。（圖／新竹市府提供）

為何叫水潤餅？楊水龍說，因為餅的水份較多且軟軟的，類似台語的「水軟水軟」，因此得名。咬一口水潤餅就會發現它不僅軟Q易入口，還帶著一點鹹甜麵粉香的濕潤口感，與傳統大餅不同，是早期老人和小孩最愛的點心。」手撕起餅皮，裡面就是大大小小的氣孔，淡淡的肉桂香從中散開，滋味雖不濃郁，卻引人入勝，適合作茶點。

為何水潤餅成為新竹特色美食？楊水龍說，大約40多年前，一群在城隍廟服務的志工阿嬤將水潤餅做為獻給城隍爺的供品，自此水潤餅便逐漸興起，成為「平安餅」，每逢七月中元節城隍廟范謝將軍遶境出巡時，都會將水潤餅用紅線穿成串，綁在神將身上，供信眾求食保平安，「用水潤餅作為平安餅」的風俗也成為新竹獨一無二的文化傳統。

時代的變遷，導致水潤餅被淡忘，年輕一輩新竹人，對這種廟會食品恐怕也僅存朦朧印象，為了讓更多人吃到傳統的美常，現在也開發出許多創意吃法，例如把這款古早味零嘴夾上餡料，包上肉末、荷包蛋，或者塗上果醬、咖哩，起司，都有令人驚豔的口感。

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