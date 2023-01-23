「ㄇㄚˊ幾兔」主燈萌翻！高雄燈會交通攻略曝　這些路絕對塞爆

▲18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄蓮潭燈會自26日起至2月5日登場，近日市府公布水上主燈，是18公尺高的超萌「ㄇㄚˊ幾兔」，吸引民眾搶拍，陸續也有燈會作品將接力登場。這次燈會長達11天，交通局也預測部分路段可能回堵，因此祭出交通管制，同時也提供改道路線指南。

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▲因應蓮潭燈會部分路段恐出現回堵狀況，交通局祭出管制。（圖／高雄市交通局提供）

今年高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，活動從1月26日到2月5日長達11天，屆時蓮池潭周邊將實施交通管制。平日交通管制時間為下午5點至晚上11點，將管制蓮潭路、環潭路及新庄仔路等路段，管制區域將設置環潭徒步區，翠華路將禁止轉向新庄仔路

假日(含補班日)交通管制時間為下午4點至晚上11點，將擴大管制路段至明潭路、勝利路、洲仔北街、城峰路及東門路，翠華路將禁止轉向勝利路、新庄仔路。

交通局預期將會有大量穿越性車流通過翠華路、左營大路及大中路，尤其平常翠華路交通量就很大，恐會造成蓮池潭周邊道路壅塞。

▲交通局點名，屆時將有大量車流會行經大中路，建議用路人及早改道。（圖／高雄市交通局提供）

為避免交通擁塞，交通局提供了南北向及東西向的改道動線，行駛南北向的車輛，建議往軍校路、民族路、九如路及華夏路改道；另外，行駛東西向的車輛，可以往明誠路、世運大道及海功路改道，燈會期間相關交通資訊請見交通局官網或交通局高雄蓮潭燈會交通全攻略專區。