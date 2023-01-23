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喝茶迎新春　新北推這兩家「亮點茶莊」

▲三峽區谷芳有機茶園入選農糧署111年度亮點茶莊。（圖／新北市府提供）

▲三峽區谷芳有機茶園入選農糧署111年度亮點茶莊。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

兔年迎新春，新北市政府農業局推薦春節連假可以到「亮點茶莊」的汐止區天然茶莊及三峽區谷芳有機茶園，到茶莊享好茶、特色茶餐，戶外踏青走春享清新空氣，讓身心靈獲得放鬆，親子共享新北好茶美味之旅即刻啟程。

農業局表示，汐止區天然茶莊及三峽區谷芳有機茶園入選農糧署111年度亮點茶莊，亮點茶莊將精湛的茶園管理與製茶技術，融入文化、尊榮等服務內涵，除了品飲鑑賞好茶外，茶餐、茶藝、休閒與生態景觀，更是值得大家到訪，體會新北茶莊之美。

農業局說，位於汐止區的天然茶莊，由青農蔡旭志及妻子周慧慧攜手經營有機茶園，秉持食材在地、當季的理念，使用溯源食材或有機食材，為溯源三星餐廳，場域更通過食農教育特色認證，茶莊在30餘年不斷嘗試推出茶葉入菜餐點以及茶葉小點心，在年節推出觀音自在煨東坡肉特色茶餐，使用國產豬搭配自家栽種的有機茶，加上包種茶做的刈包，每一口都可以吃到茶葉的清香，還有茶香醉蝦、採茶飯、茶香檸檬魚茶餐，茶葉小點心有包種茶、紅茶及鐵觀音三種口味的茶米花、包種茶及蜜香紅茶的茶葉冰淇淋、茶葉小饅頭及年糕，茶莊多元特色茶料理邀你共享年節美味。

農業局表示，除了特色茶餐外，也可以到三峽行修宮旁的谷芳有機茶園品嚐蜜香紅茶及碧螺春特色茶品，茶園由第五代茶農李昌峻、洪佳玉夫妻及第六代三個小孩一同經營，茶園採野放方式，茶園裡的常客翡翠樹蛙、藍腹鷴及穿山甲與茶園自然形成完整生態鏈，悠閒品茶之餘還可以親近自然，遠離塵囂，春節闔家大小走進三峽祈福走春，喝有機好茶共享絕色美景。

新北市農業局長李玟指出，新北市轄內亮點茶莊有坪林區白青長茶作坊、汐止區天然茶莊及三峽區谷芳有機茶園計3家，各茶莊結合文創、茶體驗活動及特色商品，可品嚐各地特色茶品外，春節假期到新北亮點茶莊共享好茶，來趟茶鄉深度旅遊。

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